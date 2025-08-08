Dopo l’allarme controlli all’ecocentro 

Non sono semplici “problemi tecnici” quelli che hanno portato alla chiusura temporanea dell’ecocentro di Prato Sardo.Come confermato dall’assessore all’Ambiente Marco Canu, il piazzale del centro di raccolta è stato trasformato in un’area di verifica preventiva della radioattività sui rifiuti, in seguito al ritrovamento di materiale contaminato dall’isotopo radioattivo Lutezio-177 all’interno del secco indifferenziato inviato all’impianto di Tossilo.

«È stato attivato un protocollo affinché non ci fosse il blocco della raccolta in città a causa dei mezzi coinvolti, la società di gestione si è attivata immediatamente. Il piazzale dell’ecocentro di Prato Sardo è stato adibito alla verifica preventiva dei rifiuti con la nostra strumentazione – spiega l’assessore Canu – per monitorare l’eventuale presenza di ulteriori radioattività che provocherebbe gravi ripercussioni sul ciclo di smaltimento. Al momento, due semirimorchi sono bloccati a Tossilo. La situazione andrà avanti fino a quando non avremo certezza che l’allarme sia rientrato». Nel frattempo, la società È-Comune, che gestisce il servizio, ha annunciato la chiusura della struttura e, in alternativa, viene suggerito l’utilizzo dell’ecocentro di Funtana Buddia, ma con importanti limitazioni.

