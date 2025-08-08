VaiOnline
Prato Sardo
09 agosto 2025 alle 00:17

Dopo l’allarme controlli all’ecocentro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non sono semplici “problemi tecnici” quelli che hanno portato alla chiusura temporanea dell’ecocentro di Prato Sardo.Come confermato dall’assessore all’Ambiente Marco Canu, il piazzale del centro di raccolta è stato trasformato in un’area di verifica preventiva della radioattività sui rifiuti, in seguito al ritrovamento di materiale contaminato dall’isotopo radioattivo Lutezio-177 all’interno del secco indifferenziato inviato all’impianto di Tossilo.

«È stato attivato un protocollo affinché non ci fosse il blocco della raccolta in città a causa dei mezzi coinvolti, la società di gestione si è attivata immediatamente. Il piazzale dell’ecocentro di Prato Sardo è stato adibito alla verifica preventiva dei rifiuti con la nostra strumentazione – spiega l’assessore Canu – per monitorare l’eventuale presenza di ulteriori radioattività che provocherebbe gravi ripercussioni sul ciclo di smaltimento. Al momento, due semirimorchi sono bloccati a Tossilo. La situazione andrà avanti fino a quando non avremo certezza che l’allarme sia rientrato». Nel frattempo, la società È-Comune, che gestisce il servizio, ha annunciato la chiusura della struttura e, in alternativa, viene suggerito l’utilizzo dell’ecocentro di Funtana Buddia, ma con importanti limitazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 