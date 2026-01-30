Dopo l’acqua piovono i calcinacci dai palazzi 

Ad Assemini, in quest’ultima settimana, l’espressione “piove sul bagnato” rispecchia ciò che accade realmente: a un’emergenza calcinacci provocata dalle ingenti piogge è seguita una raffica di ordinanze del sindaco. Una serie di cedimenti strutturali ha interessato diversi edifici del centro abitato, spingendo Mario Puddu a firmare quattro ordinanze urgenti per tutelare l’incolumità pubblica. Il Comune fronteggia una situazione di diffuso degrado delle facciate che, complici le precipitazioni, ha causato pericolose cadute di calcinacci e intonaci su strade e marciapiedi.

Gli interventi

Il primo allarme in via Cagliari, nella notte tra il 19 e il 20 gennaio: il distacco di parti del soffitto di un balcone ha richiesto l’intervento immediato della Polizia locale e della Protezione civile per transennare l’area. Il 28 gennaio situazione analoga in via Garibaldi, dove il crollo ha interessato una facciata in terra cruda (ladiri) al primo piano, rendendo necessario il divieto di transito per i pedoni. Entrambi gli immobili ricadono in “Zona A - Centro storico”, soggetta ai vincoli del Piano particolareggiato. Non sono esenti da rischi le aree più recenti, come le zone di completamento. Il 23 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sassari a seguito di un crollo della facciata che ha imposto restrizioni alla sosta. L’ultimo episodio il 27 in via Firenze, il dissesto di una pensilina ha causato la caduta di pezzi di cemento, causando la deviazione del traffico pedonale e un parziale divieto di fermata. In tutti i casi, le verifiche tecniche hanno confermato la presenza di parti in pessime condizioni esposte agli agenti atmosferici. Il sindaco ha ordinato ai proprietari il ripristino immediato delle condizioni di stabilità e sicurezza dei fabbricati.

I lavori

Entro 15 giorni dalla notifica, i privati dovranno sostituire le transenne comunali con protezioni proprie e avviare le opere di consolidamento. Il mancato adempimento comporterà sanzioni amministrative e penali, e il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi. «Le recenti piogge - ha spiegato Puddu - hanno messo in risalto o accentuato problemi in alcune abitazioni vecchie o in stato di abbandono. Purtroppo il Municipio non può intervenire, se non quando è necessario tutelare la sicurezza pubblica». Per ora la ricognizione con la mappatura di tutto il centro abitato è scongiurata, ma l’invito ai privati cittadini è quello di manutenere in maniera costante gli immobili, prima che crolli e distaccamenti creino danni più seri.

