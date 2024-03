Dopo l’Abruzzo, la sfida tra i poli si sposta in Basilicata 

Archiviato il voto in Sardegna e in Abruzzo, i riflettori della politica si spostano sulla Basilicata, dove le Regionali sono in programma il 21 e il 22 aprile. Per portarsi sul due a uno, il centrodestra ha deciso di puntare sul governatore uscente Vito Bardi di Forza Italia. Non si conosce ancora il nome dello sfidante: resta in campo Angelo Chiorazzo con il suo movimento civico Basilicata Casa Comune sostenuta dal Pd lucano, ma non da quello nazionale e soprattutto non dal M5S, che ha sempre espresso parere negativo sull'imprenditore. Dem e pentastellati sembrerebbero vicini all’accordo sul sindaco di Castelmezzano Nicola Valluzzi. La Basilicata è anche un banco di prova per la Lega, dopo la debacle registrata prima in Sardegna e poi in Abruzzo dove ha perso circa 120 mila voti rispetto alla tornata precedente.

Tensione nella Lega

Nel partito cresce la tensione in vista delle elezioni europee. Le fibrillazioni giungono soprattutto dai territori, Lombardia e Veneto in primis. A Umberto Bossi non sfuggono i malumori, ma sceglie la linea del silenzio. Ma tra alcuni militanti della Lega Lombarda, comincia a farsi largo un'ipotesi: «la Lega nazionale ha fallito». E c'è chi dall'opposizione interna torna a chiedere un congresso prima delle Europee. Sul punto è intervenuto lo stesso Salvini. «Non ho mai parlato di congressi ad aprile. Si farà il congresso federale quando sarà opportuno, prima bisogna vincere le europee». Luca Zaia parla di «montagne russe» senza negare che la Lega, tra salite e discese, si trovi in un punto molto basso. In ogni caso, parla di un «un dibattito innegabile» all'interno del partito. E lancia l'allerta: «Il consenso si crea amministrando bene, e dobbiamo concentrarci in questo». In vista di un congresso di cui molti parlano, qualcuno ha inserito il nome di Zaia, insieme a quello di Massimiliano Fedriga, in un possibile "triumvirato". Intanto, l’obiettivo del leader Salvini sembra chiaro: puntare tutto sulla campagna elettorale. E inizia già a scaldare i motori: «Chi sceglie la Lega sceglie meno Europa: tra i candidati mi piacerebbe Vannacci».

«Uniti si vince»

Tornando alla Basilicata, e al centrosinistra che ancora non ha fatto sintesi, la segretaria del Pd Elly Schlein ha rivendicato nuovamente la necessità del Campo largo: «Uniti si vince o si perde, ma divisi non si gioca nemmeno la partita». Bardi intanto sottolinea: «La sinistra lucana come al solito si divide sui nomi. Non c'è una proposta per la Basilicata, una regione che la sinistra da sempre ritiene di serie B». La coalizione è pronta ad accogliere Giorgia Meloni che sarà a Potenza lunedì 25 marzo per firmare i Patti di coesione. È fissato per le 12 del 23 marzo il termine per presentare le liste: da eleggere, oltre al presidente della Giunta, i 20 componenti del Consiglio regionale.

