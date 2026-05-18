Dopo l’abbattimento degli alberi scatta il rimboschimento 

Ha preso il via l’atteso intervento di rimboschimento in via Serpentara ad Assemini, lungo la Statale 130. Lo annuncia il sindaco Mario Puddu, rispondendo con i fatti alle polemiche dei mesi scorsi a seguito del «necessario» taglio di numerose alberature giudicate irrimediabilmente malate dall’agronomo.«Avevamo spiegato le cause del taglio - evidenzia il primo cittadino - e promesso che avremmo proceduto al rimboschimento non appena la stagione lo avesse consentito. Eccoci qua, manteniamo la parola». Il piano punta a restituire alla comunità un'area verde riqualificata, sicura e rigogliosa.

L'intervento, eseguito dagli operai della ditta Sicilville con l’ufficio del Verde pubblico, prevede la piantumazione di circa 60 alberi e 240 unità tra arbusti e specie aromatiche a fascia continua.

Tra le varietà selezionate spiccano il leccio, il carrubo, il corbezzolo, l’acero campestre e l’acacia, affiancati da essenze della macchia mediterranea come lentisco, rosmarino e teucrium. Le operazioni seguono un rigido protocollo tecnico: scavi profondi un metro per gli alberi di prima grandezza, fondo drenante in ghiaia contro i ristagni e l’uso di terriccio con ammendante organico per garantire un perfetto attecchimento e la salute futura delle nuove piante.

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