VaiOnline
Assemini.
19 maggio 2026 alle 00:39

Dopo l’abbattimento degli alberi scatta il rimboschimento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha preso il via l’atteso intervento di rimboschimento in via Serpentara ad Assemini, lungo la Statale 130. Lo annuncia il sindaco Mario Puddu, rispondendo con i fatti alle polemiche dei mesi scorsi a seguito del «necessario» taglio di numerose alberature giudicate irrimediabilmente malate dall’agronomo.«Avevamo spiegato le cause del taglio - evidenzia il primo cittadino - e promesso che avremmo proceduto al rimboschimento non appena la stagione lo avesse consentito. Eccoci qua, manteniamo la parola». Il piano punta a restituire alla comunità un'area verde riqualificata, sicura e rigogliosa.

L'intervento, eseguito dagli operai della ditta Sicilville con l’ufficio del Verde pubblico, prevede la piantumazione di circa 60 alberi e 240 unità tra arbusti e specie aromatiche a fascia continua.

Tra le varietà selezionate spiccano il leccio, il carrubo, il corbezzolo, l’acero campestre e l’acacia, affiancati da essenze della macchia mediterranea come lentisco, rosmarino e teucrium. Le operazioni seguono un rigido protocollo tecnico: scavi profondi un metro per gli alberi di prima grandezza, fondo drenante in ghiaia contro i ristagni e l’uso di terriccio con ammendante organico per garantire un perfetto attecchimento e la salute futura delle nuove piante.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 