«Dopo la violenza ho deciso di vivere» 

Il suo sorriso illumina il palco allestito nei Giardini Pubblici per la festa della Polizia. La sua storia ammutolisce chi ascolta, arriva dritta al cuore. Era il 1993, tra Elmas e Assemini: Simona Deiana aveva 19 anni ed è stata sequestrata insieme al fidanzato dell’epoca e rapinata. Poi i tre criminali, incappucciati e armati, l’hanno violentata. Una storia drammatica diventata pubblica nel libro “Plumeria di gennaio”, scritto dalla stessa donna insieme all’allora vice dirigente della Squadra Mobile, Andrea Fanti, che si è occupato delle indagini. Una storia, come spiega la stessa Deiana, «che non vuole insegnare niente ma solo ricordare che da feriti si inizia a guarire oppure si muore». E lei ha deciso di guarire e vivere.

Chiamata sul palco dal questore Rosanna Lavezzaro, l’autrice ricorda quei momenti: «Quei tre uomini incappucciati e armati avevano davanti una donna. L’hanno rapinata e stuprata. Ma quei tre mostri non rappresentano certamente il genere maschile. Perché poi altri uomini, occupandosi delle indagini dopo aver creato una grande sinergia ed empatia con me, mi hanno dimostrato ben altro». Uno di questi, Andrea Fanti, che da poliziotti si è occupato delle indagini risalendo a due degli autori di quelle atrocità, è diventato un suo grande amico. «Nella Squadra Mobile di allora ho trovato un porto sicuro. Mi hanno aiutata a decidere di denunciare, di collaborare. Insomma mi hanno aiutata a vivere». «È una grande donna, un vero esempio», le parole del questore nel consegnarle una pergamena. (m. v.)

