«Dopo la tregua altri due mesi di guerra» 

Tel Aviv. Dalle 7 ora locale di oggi tra Israele e Hamas, per 4 giorni, arriverà una tregua scandita dallo scambio di ostaggi israeliani con detenuti palestinesi, in entrambi i casi donne e bambini. Sarà «una breve pausa» nei combattimenti al termine della quale, ha avvertito il ministro della Difesa Yoav Gallant, «si prevedono altri due mesi di guerra». Già mercoledì l’accordo tra le parti sembrava cosa fatta ma nella notte è improvvisamente calato il gelo e tutto è slittato. Questa invece, dopo 48 giorni di conflitto, sembra essere la volta buona: l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha fatto sapere di aver ricevuto la lista dei primi 13 rapiti che saranno rilasciati oggi e di aver già contattato le famiglie. Lo scambio di prigionieri è stato fissato per le 16 locali, pare attraverso il valico di Rafah tra Gaza e lo Stato ebraico. Sarà il primo di quelli che si susseguiranno nei 4 giorni di cessate al fuoco e che porteranno, in una prima fase, alla liberazione di 50 ostaggi israeliani per 150 palestinesi.

Lo scambio

A occuparsi materialmente dello scambio saranno la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa palestinese. Tutti gli ostaggi - il Qatar che ha gestito le trattative insieme a Usa e Egitto parla di componenti di stesse famiglie - saranno quindi affidati, a meno che non ci siano casi gravi, a 5 ospedali prima del ritorno in famiglia. I detenuti palestinesi - tra i quali non ci sono condannati per reati di omicidio, secondo una delle condizioni imposte da Israele - saranno portati nelle loro abitazioni, tra Cisgiordania e Gerusalemme est.

L’arresto

Intanto, il dottor Mohammed Abu Salmiya, direttore del centro medico Shifa di Gaza City, il principale della Striscia, è stato arrestato e subito sottoposto a interrogatori da parte dell’intelligence israeliana. Secondo il portavoce militare, è sospettato di aver consentito, sotto la sua direzione, che Hamas usasse l’ospedale «come un centro di comando e controllo» delle attività militari. Abu Salmiya - protagonista nelle settimane scorse di un drammatico braccio di ferro con l’esercito sulla prosecuzione delle attività dell’ospedale - è stato fermato mentre cercava di raggiungere il sud della Striscia passando per la Sallah-a-Din, l’arteria che attraversa Gaza e funge da corridoio per gli sfollati diretti verso la zona di sicurezza. Secondo fonti dell’ospedale, Abu Salmyia stava accompagnando un convoglio di decine di malati che avevano appena lasciato lo Shifa. Israele ha invece parlato di tentativo di fuga.

In Belgio

Almeno 85 tombe del lotto ebraico del cimitero di Marcinelle (Charleroi) sono state danneggiate: lo ha dichiarato il sindaco di Charleroi Paul Magnette. Secondo Magnette, il luogo e le tombe prese di mira lasciano pochi dubbi sul fatto che il danno sia di natura antisemita. Il danneggiamento riguarda il furto delle Stelle di David affisse sulle tombe.

