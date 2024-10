Dopo la svolta l’esame Domus per i rossoblù 

Dopo la svolta in trasferta, l’esame Domus. Il Cagliari si appresta a iniziare la settimana che porta alla sfida col Torino (la ripresa degli allenamenti è fissata per domani pomeriggio), e vale più - evidentemente - dei tre punti, che pure sono fondamentali per una classifica ancora precaria. Spazzati via sul nascere i fantasmi e individuata una nuova chiave tattica anche per risolvere il problema del gol, la squadra di Nicola cerca conferme in casa e lo slancio decisivo nel percorso interrotto a Lecce e poi sbloccato a Parma. In Sardegna ha conquistato due punti nelle quattro partite sinora giocate segnando un solo gol e subendone in tutto sette. Era un altro Cagliari, evidentemente. Quale occasione migliore per ribadirlo davanti ai propri tifosi (si profila un ritorno al sold-out, tra l’altro).

Il tour de force

La sosta è servita per far ricaricare le pile soprattutto dal punto di vista mentale dopo un mese e mezzo di fuoco con gare insidiose e turni infrasettimanali, compresa la Coppa Italia. Anche perché il campionato riparte con un nuovo tour de force tra Torino appunto, Udinese, Bologna e Lazio. Quattro sfide in due settimane che potrebbero indirizzarlo fortemente, il percorso, sia in classifica sia mentalmente. Tra tutte, forse, quella con i granata è la più indicativa, non solo perché è la prima. L’appuntamento è per domenica alle 18 e chiarirà, oltre allo stato di avanzamento dei lavori attraverso il nuovo modulo, anche quello di forma della squadra in generale e di qualche giocatore in particolare. Sotto i riflettori Makoumbou (ginocchio permettendo), Obert (se smaltirà il fastidio agli adduttori) e Zortea che tornano alla Domus da protagonisti dopo essersi presi la scena, oltre alla maglia da titolare, prima al Tardini, poi allo Stadium.

Sale l’asticella

Cinque giorni dopo il Torino, il match con l’Udinese al Friuli. Altro banco di prova in trasferta, dunque, nella speranza che ci sia stato un livellamento tecnico tra le formazioni dopo l’avvio esplosivo dei friulani e quello deludente del Cagliari. Che sfiderà poi altre due squadre sulla carta più avanti, in rapida successione. Di mercoledì il Bologna in casa, il lunedì a seguire la Lazio all’Olimpico. Sale, dunque, l’asticella.

Un banco di prova

Quindici giorni in tutto per provare a dare una spallata alla stagione dopo averla finalmente indirizzata. Sotto esame la difesa a quattro, la reattività degli attaccanti sotto porta, la crescita di tutti sotto il profilo esclusivamente atletico dopo quasi due mesi di campionato, e ancora il cambio di mentalità che la squadra sembra aver finalmente metabolizzato anche contro avversari superiori sia per qualità che per struttura e sostenibilità, come la Juventus. Quindici giorni per capire dove può puntare ad arrivare il Cagliari di Nicola.

