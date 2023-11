Dopo la sosta la sfida con il Monza 

Il Cagliari arriva alla terza pausa per le nazionali con la sconfitta contro la Juventus. Alla ripresa, alla Domus si giocherà la gara col Monza il 26 novembre alle 12,30.

Ranieri ha ordinato il rompete le righe, con i rossoblù che si ritroveranno al Crai Sport Center mercoledì mattina. Mancheranno, naturalmente, i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. La gara di Torino non ha lasciato strascichi dal punto di vista fisico. E così lo staff medico si potrà concentrare su Nandez, Di Pardo e Capradossi. El Leon, che è fermo per una lesione al flessore rimediata nel primo tempo della gara col Frosinone, sarà costretto a saltare la convocazione con l’Uruguay per le sfide mondiali contro Argentina e Bolivia.

