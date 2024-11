Dopo la sosta la sfida col Genoa 

Il pareggio vale tre giorni di riposo considerati anche il tour de force al quale è stato sottoposto il Cagliari nelle ultime due settimane e la sosta. Finita la gara col Milan, l’allenatore Nicola ha deciso così di fissare per mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti al “Crai Sport Center” di Assemini, dove si ritroveranno tutti i giocatori che non saranno impegnati con le rispettive nazionali (tra oggi e domani si avrà un quadro completo di chi è stato convocato e chi no).

La pausa aiuterà la squadra di Nicola a ricaricare le energie sia fisiche che mentali. Il campionato per il Cagliari riprenderà il 24 novembre con lo scontro col Genoa a Marassi alle 12.30. Per l’occasione, torneranno Mina e Adopo che hanno scontato la squalifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA