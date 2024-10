Dopo la sosta, c’è il Toro 

Un pareggio allo Stadium vale tre giorni di riposo, oltre al punto in classifica, considerata anche la sosta per le nazionali. I rossoblù, dunque, si ritroveranno giovedì pomeriggio al “Crai Sport Center” di Assemini per riprendere la preparazione in vista della prossima partita, in programma domenica 20 alle 18 alla Unipol Domus.

L’infermeria

Per l’occasione, l’allenatore rossoblù Davide Nicola spera di recuperare gli infortunati. Non sono partiti a Torino Pavoletti, Lapadula, Jankto e Wieteska. Quest’ultimo è indubbiamente il più avanti nel recupero, potrebbe aggregarsi al gruppo già giovedì, ha anticipato lo stesso Nicola sabato in conferenza stampa. Sperano di farlo entro la settimana prossima anche Lapadula e Jankto, Tempi più lunghi, invece, per il capitano, alle prese con un edema al cuboide del piede destro, lo stesso che lo ha tormentato lo scorso anno ma in un punto diverso. (f.g.)

