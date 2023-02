Dopo la sonda spia cinese due “oggetti non identificati” abbattuti in Alaska e Canada 

WASHINGTON. Nuove incursioni aeree nei cieli americani a meno di una settimana da quella del pallone-spia cinese. Prima un oggetto non identificato, grande come un’auto e senza persone a bordo, è stato abbattuto dall’aeronautica militare statunitense ad alta altitudine al largo delle coste dell’Alaska, vicino al confine col Canada. Poi un nuovo abbattimento di un altro oggetto non identificato è stato messo a segno nei cieli del Canada settentrionale.

A ordinare l’intervento dei caccia statunitensi è stato il presidente Joe Biden perché, volando a 40 mila piedi (12 mila metri) di altitudine, l’oggetto «poneva una ragionevole minaccia al traffico aereo civile», come ha spiegato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby. «L’operazione è stata un successo», ha commentato il presidente, ma il giallo rimane: il Pentagono, ha riferito il portavoce Pat Ryder, non sa da dove arrivasse, a chi appartenga, a che velocità viaggiasse, se fosse manovrabile e se avesse capacità di sorveglianza. Non è stato neppure in grado di dare una descrizione dell’oggetto, che resta infatti «non identificato». C’è la convinzione però che molti dati si potranno scoprire dall’esame dei resti. L’allarme era scattato giovedì sera ma l’oggetto è stato abbattuto venerdì all’1,45 ora di Washington (le 19,45 in Italia) con un missile Sidewinder lanciato da un F22 decollato dalla base dell’Air Force di Elmendorf, ad Anchorage. Prima dell’azione Biden ha voluto essere rassicurato che a bordo non ci fossero persone. Un’azione tempestiva, rispetto all’abbattimento del pallone-spia cinese, ma la differente tempistica è stata spiegata con la potenziale minaccia alla sicurezza aerea e con il fatto che l’oggetto era più piccolo e sorvolava zone scarsamente popolate.

Nei cieli del Canada invece il premier Justin Trudeau ha ordinato di colpire l’oggetto non identificato dopo che il comando di difesa aerospaziale nordamericano (Norad) lo aveva individuato e monitorato “ad alta quota”. L’Ufo è stato centrato da un missile lanciato da un F22. «Ho parlato con il presidente Biden questo pomeriggio. Le forze canadesi ora recupereranno e analizzeranno il relitto dell’oggetto», ha detto Trudeau.

