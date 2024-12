Dopo la serata europea i dilettanti a Serdiana 

Dopo la grande serata europea di Carbonia, in cui ha affiancato nell’organizzazione la OpiSince82, Luciano Abis e la Bazooka Events propongono un altro weekend di boxe nell’Isola. Sabato al Palazzetto dello Sport di Serdiana dalle 19.30, una ricca serata con otto match dilettantistici farà da preludio a due test internazionali tra pro. L’imbattuto (13 vittorie) romano di origine albanese, Muhamet Qamili, iridato Youth Wbc dei pesi piuma, incontrerà l’esperto venezuelano Andres Rubio. L’azzurra Silvia Bignami, prosegue nell’Isola l’avvicinamento alla difesa del titolo europeo dei Minimosca (sfidante designata la francese Selma Renier). La romana affronterà la 31enne spagnola Maite “La Muñequita” Botella (2-1-0), specialista anche di kickboxing e muaythai.

Nel programma dilettantistico, anche un match interregionale con lo Junior laziale Francesco Pesce contro Michele Argiolas, fratello del superwelter Sebastiano che venerdì ha Carbonia ha pareggiato con Stefano Lai. Diretta tv sul digitale terrestre (canale 244) e sulla piattaforma Sky (809). ( c.a.m. )

Il programma. Junior . 57 kg: Uccheddu (Decimo Boxe) vs Calledda (Boxing Team Cappai). 50 kg: Badaoui (Boxe Tronci) vs Salis (Boxing Club Cagliari). 57 kg: Argiolas (Elmas Boxe) vs Pesce (Abis Boxing Team, Lazio). 52 kg: Razzoli (Erittu Boxing Team) vs Usai (Team Cappai). 60 kg: Del Rio (Boxing Club Cagliari) vs Surreali (Team Cappai). Youth . 57 kg: Marci (Team Cappai) vs Minniti (Erittu Boxing Team). 67 kg: Canu (Corner Gym Boxe) vs Cocco (Sulcis Boxe Team). Élite . 67 kg: Ferreli (Boxing Club Cagliari) vs Pilo (Erittu B. Team).

RIPRODUZIONE RISERVATA