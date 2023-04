dopo la salvezza non c’è pace per l’olbia anche l’allenatore Occhiuzzi verso l’addio 

Olbia. Ora l’Olbia balla su due tavoli: quello che riguarda il destino della società e quello sul futuro della guida tecnica, con Roberto Occhiuzzi più vicino all’addio che alla conferma. Se attraverso la nota ufficiale di venerdì, motivando l’apertura alla cessione del club il presidente Alessandro Marino ha spiegato che «durante questa ultima stagione qualcosa si è rotto», nelle ultime ore qualcosa si sarebbe incrinato anche tra l’allenatore e la dirigenza, che pure avevano iniziato a parlare di rinnovo. Quella chiusa domenica scorsa con l’ultima di campionato, culminato con una salvezza diretta in Serie C insperata fino a poche partite prima, è stata un’annata difficile per tutti, ma le parti si erano concesse qualche giorno di riflessione prima di incontrarsi di nuovo. Poi il grande gelo.

Delusione

Non a caso le dichiarazioni di Marino sulla volontà di «ascoltare proposte di acquisizione del club» hanno colto di sorpresa la piazza, che si chiede: «Che senso ha iniziare a programmare una stagione con un cambio al vertice all’orizzonte?» Per poi ipotizzare che quella del presidente, pesantemente contestato nel corso del campionato per gli scarsi risultati della squadra, nella stagione post storici playoff per la B, sarebbe una provocazione. La reazione a una delusione: quel «qualcosa si è rotto» e i mancati complimenti ai tifosi in una nota in cui il presidente li fa a tutti («alla squadra, al mister, allo staff tecnico e al direttore sportivo, ai dipendenti della società, ai miei soci e anche a me stesso perché tutti insieme, ancora una volta, abbiamo dimostrato di saper programmare con lungimiranza, prendendo e difendendo decisioni nell’interesse e per la crescita dell’Olbia che, per l’ottavo anno consecutivo, avrà l’opportunità di misurarsi alla pari con piazze e città di grande livello»), parlano chiaro.

Doppia ipotesi

Vero è che Marino a inizio campionato ha detto: «Mi aspetto una risposta dalla campagna abbonamenti: se il pubblico non dovesse rispondere, sono pronto a mettermi in discussione perché ottenere risultati ma avere lo stadio semivuoto non gratifica nessuno». Ma poi ha rilanciato: «Ci sono parecchi progetti di sviluppo per il club, dal nuovo stadio all’ingresso di nuovi soci con cui sto trattando». Magari sta pensando seriamente di cedere la mano, ma ciò non esclude che potrebbe rimanere.