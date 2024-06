Dopo la protesta dei sindaci arriva la replica della Provincia 

A 33 giorni dalla lettera inviata dall’Unione dei Comuni Marmilla, la Provincia del Sud Sardegna ha risposto in merito all'incuria delle strade. La lettera è indirizzata alle Unioni del territorio, al prefetto e alla Regione e spiega che lo sfalcio è stato avviato il 3 maggio ed è ancora in corso. I sindaci sono delusi dai ritardi: «Siamo stanchi di essere sempre l’ultima ruota del carro. Nella lettera si parla di cronoprogramma, non presente, e proroghe di cui non siamo stati informati», dice il presidente Andrea Locci. Il commissario della Provincia Mario Mossa precisa che le tre ditte appaltatrici devono affrontare sfalcio, potatura delle piante e raccolta dei rifiuti in una rete viaria estesa 400 km (800 se si considerano entrambi i lati della strada). I sindaci dal canto loro si interrogano sulle ragioni per le quali la risposta della Provincia sia arrivata solo dopo il loro ricorso a prefetto e Regione.

«Forse non siamo considerati degni di attenzione? Forse il nostro numero ridotto ci penalizza?», si domanda Locci. Martino Picchedda, sindaco di Tuili, sottolinea: «Se la fisica e la matematica non sono un’opinione, un trattore che procede con una velocità di sfalcio media di circa 3 km/h, 800 km di sfalcio li affronterebbe in circa 33 giorni, che sono esattamente i giorni che abbiamo atteso per una risposta».

