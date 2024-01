Dopo la partita Pereiro saluterà e andrà a Terni 

Anche Gaston Pereiro è stato inserito nella lista dei convocati di Claudio Ranieri per la trasferta del Cagliari a Lecce. Nessun cambio di programma, però, perché dopo il fischio finale di Massa, l'uruguaiano si trasferirà a Terni, dove lo aspetta l'ex ds rossoblù Stefano Capozucca e una Ternana che si affida al suo talento a intermittenza per tirarsi fuori dalla zona bassa della Serie B.

L'ultimo bacio

Affare fatto tra le società, come anticipato dallo stesso Capozucca a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina: «Ho bisogno di lui, dopo la cessione di Falletti, e lui è pronto a venire». Prestito secco, fino a giugno, con la Ternana che si accollerà una parte dell'ingaggio di questi ultimi sei mesi. Pereiro dovrà trascinare gli umbri alla salvezza e, chissà, dimostrare di poter ancora essere il talento che aveva incantato tutti col Psv. Prima, però, c'è Lecce-Cagliari e la società rossoblù, tramite il ds Bonato, ha chiesto di poter tenere ancora il giocatore, vista l'emergenza in attacco: Ranieri avrebbe avuto a disposizione i soli Petagna e Oristanio. Ecco così la richiesta del Cagliari, di poter trattenere il giocatore ancora per la trasferta in Puglia, almeno in panchina. Poi “Brigadoon” Pereiro potrà trasferirsi in Umbria, alla corte di Roberto Breda, che lo aspetta per il primo allenamento lunedì, nella settimana che porta alla ripresa del campionato, con la Ternana, al momento quartultima con 18 punti, che sabato sarà ospite del Bari.

Altre uscite

«Prima vendere», ha specificato Ranieri. E dopo Pereiro (e Ciocci, rientrato dal prestito al Pescara per trasferirsi, sempre in prestito, al Pontedera), potrebbe toccare a Capradossi. Che ieri non è stato inserito nella lista dei convocati per un attacco febbrile. Ma il difensore (zero presenze in stagione) potrebbe anticipare la chiusura del contratto (in scadenza a giugno) per cercarsi una squadra da svincolato, in Serie B o all'estero. Si cerca una sistemazione in prestito anche a Desogus, ma i vari acciacchi che lo tormentano da inizio stagione tengono lontani eventuali acquirenti.

Arrivi

«Prossima domanda», ha chiosato Ranieri quando gli è stato chiesto dove fosse più urgente intervenire. Il Cagliari è però bloccato da una rosa extralarge e dal solito indice di liquidità, che costringe a spendere meno di quanto eventualmente incassato. Quindi si cercano prestiti o giocatori in scadenza, soprattutto in difesa (ma in quel caso dovrebbe uscire uno tra Obert e Goldaniga) e centrocampo.

