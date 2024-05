Dopo la lite con un rivale colpisce con calci e pugni un poliziotto 

Una lite, l’ennesima, tra due stranieri in piazza del Carmine, l’intervento dei poliziotti, la fuga di un giovane e la violenta reazione dell’altro finita con l’aggressione agli agenti. L’animato episodio, domenica pomeriggio, è terminato con l’arresto di Salim Joudi, algerino di 52 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Non solo: destinatario di un provvedimento di espulsione da parte del questore, dopo il processo per direttissima di ieri mattina (assistito dall’avvocato Fabio Cannas ha ottenuto i termini a difesa con obbligo di firma in attesa della prossima udienza fissata il 6 giugno) è stato accompagnato nel centro di permanenza per rimpatri di Macomer.

Sono stati gli agenti della Squadra volante, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, a intervenire in piazza del Carmine: due persone, questa la segnalazione, si stavano affrontando con calci e pugni. I poliziotti sono arrivati e hanno trovato solo Joudi: la sua reazione è stata violenta. Ci è voluto un po’ per immobilizzarlo e accompagnarlo negli uffici della Questura. Il pm di turno ha così disposto l’arresto. Poi il processo e il trasferimento nel centro rimpatri di Macomer. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA