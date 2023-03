«Dopo la lite aveva detto: me la pagherete» 

C’è chi dice di non sapere cosa sia successo. «Mi sono svegliato per il fumo e, vedendo le fiamme, sono scappato prendendo le mie poche cose». Ma diversi indicano, sicuri, il responsabile dell’incendio. «Lo aveva detto. Aveva promesso che avrebbe messo a fuoco tutta la struttura», dice uno degli ospiti di hotel disperazione.

Chi vive, anzi viveva, nel rifugio dei migranti alle porte di Cagliari, ora è preoccupato per il proprio futuro. Perché la struttura del demanio regionale, occupato oramai da quasi dieci anni, è inagibile. E da ieri sotto sequestro. Nessuno può entrare. Soltanto oggi, accompagnati dalle forze dell’ordine, gli occupanti potranno recuperare quanto lasciato all’interno. «Sono disperato», racconta una giovane del Mali. «Ero qui da un anno. Mi trovavo bene. Ora non so cosa fare». Trolley, sacche e zainetti sono poggiati sul marciapiede tra via Riva di Ponente e vico La Plaia. C’è qualche monopattino elettrico. Una donna, insieme al compagno, tengono al guinzaglio tre cani. In mano una lattina di birra. Sono una coppia di italiani. «Lì dentro c’erano persone di tutte le nazionalità. Certo, qualche momento difficile c’è stato. Ma era un porto per tanti che altrimenti non saprebbero dove trascorrere la notte». Un capo? «Ma quando mai. Chi si comportava male andava via di propria iniziativa».

Eppure le cronache hanno raccontato di risse, blitz antidroga, refurtiva recuperata. E chi avrebbe messo fuoco alla struttura forse stava per essere cacciato. «Ha litigato con qualcuno. E lo ha detto: metto fuoco a tutto», sottolinea un senegalese, connazionale del 42enne arrestato. (m. v.)

