Dopo la lite al bar divieto di accesso nei locali pubblici 

Non potranno entrare nei locali pubblici di Ghilarza, Abbasanta e Norbello.Per due anni i due responsabili della lite dello scorso maggio a Ghilarza non potranno nemmeno fermarsi davanti alle attività commerciali. È il provvedimento del questore di Oristano Giuseppe Giardina nei confronti di due pluripregiudicati ritenuti responsabili appunto di disordini all’interno di un bar di Ghilarza, dove avevano messo in pericolo l’incolumità delle persone presenti. Nel corso della lite uno dei due aveva estratto un coltello a serramanico dalla tasca e colpito il rivale a un fianco; si era reso necessario l’intervento delle forze dell'ordine che aveva denunciato entrambi.

Alla luce di questo episodio, il questore ha emesso il provvedimento che vieta a entrambi l’ingresso in tutti gli esercizi pubblici di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, e allo stesso tempo vieta di fermarsi nelle immediate vicinanze delle stesse attività commerciali per due anni. Il mancato rispetto dei divieti e delle prescrizioni prevede una conseguenza penale con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da diecimila a ventiquattromila euro.

Dal suo insediamento in provincia che risale al marzo 2021, il questore Giardina ha emesso 180 misure di prevenzione, tra le quali 77 ammonimenti per violenza domestica e atti persecutori, 86 avvisi orali, 14 fogli di via obbligatori e un divieto di accesso alle manifestazioni sportive. In quest’ultimo caso il provvedimento era stato emesso nei confronti di un dirigente della squadra di calcio in quanto, in qualità di guardalinee, durante una partita di fine 2022 del campionato provinciale giovanissimi under 15: si era reso responsabile di condotte che avevano turbato lo svolgimento dell’incontro, con parole e gesti minacciosi nei confronti della giovane arbitro. A quest’ultima erano stati rivolti insulti sessisti, mettendo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.

