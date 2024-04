Dopo la Lazio, il Cagliari ha preso il volo 

La Lazio prende e la Lazio, in qualche modo, restituisce. Perché se il Grande Sogno del Cagliari nella stagione 2019-20 si interruppe con una sconfitta contro i biancocelesti, che vide precipitare i rossoblù, novelli Icaro, dalla zona Champions fino ai confini della zona salvezza, l'ultimo passo falso contro Immobile e compagni ha dato il via alla risalita. Galeotto l'1-3 del 10 febbraio, che portò alla decisione di Claudio Ranieri di presentarsi negli spogliatoi con le dimissioni, respinte dalla squadra. Un elettroshock, lo definisce ancora il tecnico, con il Cagliari che – da quel momento – si è messo a volare, conquistando 13 punti nelle successive otto giornate.

La scossa

È il 10 febbraio, sembra una vita fa. Il Cagliari esce a testa china, la Lazio festeggia il successo per 3-1. Nel dopo partita parla solo il presidente Giulini, mentre negli spogliatoi della Domus Ranieri decide di scuotere il gruppo, annunciando la decisione di andare via. «Mi ero dimesso non perché non credessi nei giocatori, ma per farli reagire», ha raccontato lo stesso Ranieri domenica notte, dopo il 2-2 con la capolista Inter. «Mi dava l'impressione che pensassero “tanto c'è il mister e non retrocediamo”. No, andate voi in campo. E da lì la squadra si è compattata ancora di più». E il Cagliari si è messo a correre. Il primo sussulto nella gara successiva, a Udine: lo svantaggio iniziale, la reazione col pareggio di Gaetano e un 1-1 che ha fatto partire la rincorsa. Perché dopo la gara con la Lazio i rossoblù erano penultimi, con 18 punti conquistati in ventiquattro partite, con appena 2 lunghezze di vantaggio sulla Salernitana fanalino di coda e a -2 dal Sassuolo, quartultimo. Nelle successive otto giornate, il Cagliari ha fatto 13 punti, frutto di tre vittorie (con Salernitana e Atalanta in casa ed Empoli fuori), quattro pareggi (con Napoli e Verona alla Domus, con Udinese e Inter in trasferta) e una sola sconfitta, l'1-0 di Monza arrivato con la punizione-gioiello di Maldini Jr.

Marcia europea

Un bottino incredibile, col Cagliari passato da una media di 0,75 punti a partita a quella di 1,62. Per capire il cambio di marcia di Viola e compagni, basti pensare che nessuno, tra le dirette concorrenti, riesce ad avvicinarsi: il Verona ha conquistato 9 punti, il Lecce 8, l'Empoli 7, l'Udinese 6 (con una gara in meno), come il Sassuolo, passato da +2 a -5 rispetto al Cagliari. Ancora peggio Frosinone (4 punti) e la Salernitana (2). Ma guardando a tutta la Serie A, solo quattro squadre hanno saputo tenere un ritmo superiore a quello dei rossoblù: la capolista Inter (20 punti), il Milan, il Bologna e la Roma rivitalizzata da De Rossi (tutti 17, ma i giallorossi con una gara in meno). Subito dopo, quinta in questa particolare classifica, ecco la squadra di Ranieri. Che dopo l'elettroshock ha perso anche la paura delle grandi, con i pareggi contro Napoli e Inter e la vittoria contro l'Atalanta. Ecco perché il 2-2 conquistato a San Siro è una ciliegina perfetta per una torta che è stata messa in forno dopo quella sconfitta che ha portato il Cagliari sull'orlo del precipizio. Una torta ancora nel forno, ma che emana già un bel profumino. Un profumino di salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA