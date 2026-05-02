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Ciclismo.
03 maggio 2026 alle 00:03

Dopo la gravel, oggi Andalas Strade Sarde 

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È il periodo dell’anno in cui l’Isola dà il meglio di sé nel ciclismo con le sue gare più particolari. Venerdì a Muraversa (nella zona di Colostrai) si è disputata la GiroSardegna Gravel, corsa Uci che qualifca al Mondiale e che ha fatto da ciliegina alla trentesima edizione del GiroSardegna a tappe per amatori, organizzato dalla Mare&Monti. I migliori tra gli Élite sono stati il tedesco Tobias König (Rsc Auto Brosch Kempten) e Giorgia Vettorello (Bmx Club Sarrians), ma nel centinaio di partecipanti c’è stato spazio anche per i tanti sardi, soprattutto delle categorie Master con il sorrese Eros Piras (Donori Bike Team) quinto assoluto e secondo delle categorie age-group e il compagno di squadra Giuseppe Lampis primo della 40-44 anni.

A proposito di gravel, venerdì è scattata da Olbia la seconda edizione della Shardana Bikeadventure, pedalata in modalità bikepacking di 1138 km (da completare entro 14 giorni), con possibilità di effettuare un percorso più breve da circa 700 e scoprire la Sardegna su percorsi misti e affascinanti.

A proposito di percorsi affascinanti, oggi si corre la mediofondo “Andalas - Strade sarde”, tornata all’antico percorso con partenza e arrivo a Ittiri, nel Logudoro. La Cannedu “Antonio Manca” ha riportato il tracciato a una distanza più breve (76 km) ma con quasi 1400 metri di dislivello e tutte le caratteristiche che ne fanno una sorta di misto Roubaix-Fiandre in salsa sarda. Partenza da Ittiri (viale Marconi) alle 10. ( c.a.m. )

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