Dopo la frana senso unico alternato sulla ex 131 

La strada ex Carlo Felice, interessata da una frana, non è stata ancora riaperta. Il traffico in entrata e in uscita da Macomer è deviato tutto tra la statale 131 e la Statale 129 per Nuoro. In entrambe le strade, soprattutto all'uscita per Birori, il traffico è intenso e si susseguono gli incidenti stradali. La Provincia, sollecitata dall'amministrazione comunale di Macomer, ha solo annunciato che attiverà, probabilmente dalla prossima settimana, il senso unico alternato nella zona di Serigone, dove si è verificato il fronte franoso per circa 150 metri.

Probabilmente mercoledì saranno avviati i lavori per la chiusura di parte della carreggiata, con il posizionamento dei cosiddetti new jersey (blocchi in cemento per delimitare la corsia). «Sappiamo che la Provincia sta facendo di tutto per riaprire la strada in tempi brevi - dice Aldo Demontis, assessore comunale ai Lavori pubblici - speriamo che la strada venga riaperta entro questa settimana. Per quanto riguarda la messa in sicurezza definitiva, bisogna aspettare che si recuperino le risorse necessarie. Crede che debba intervenire la Regione, perché occorre fare un lungo muro di contenimento in cemento armato, per oltre 200 metri». Il fronte franose è presente anche in altri punti della ex 131, con smottamenti a valle.

