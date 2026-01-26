Dopo la frana piovono le polemiche 

Dopo il crollo del muro di contenimento adiacente al parcheggio comunale di via Sant’Antonio ora a Iglesias polemiche. Da un lato l’amministrazione comunale che evidenzia il ruolo che il maltempo ha avuto nell’accaduto, dall’altro gli ex proprietari dei terreni espropriati per realizzare il parcheggio che, sul rischio stabilità, avevano effettuato anche una segnalazione alla Procura.

Due posizioni

«Il muro in questione si trova in area privata – premette il sindaco Mauro Usai – e non è stato certamente realizzato dal Comune al quale, quindi, non si può imputare la responsabilità del crollo, oltretutto causato dai violenti acquazzoni abbattutisi in città e conseguenti al ciclone che sta devastando la Sardegna e che ha provocato innumerevoli danni. In ogni caso l’amministrazione provvederà a effettuare tutte le verifiche tecniche e amministrative per capire esattamente le cause del crollo, così come ci assumeremo le responsabilità per i danni causati alle due auto in sosta». Sulla questione però Stefano Atzori, uno dei proprietari del terreno su cui si trova il muro parzialmente ceduto aveva inoltrato una segnalazione alla Procura della Repubblica in riferimento a eventuali possibili rischi conseguenti ai lavori per la realizzazione del parcheggio. «Fin dai primi giorni dell’apertura del cantiere – racconta Atzori – ci siamo resi conto dei rischi di indebolimento strutturale del muro a causa dei lavori di sbancamento effettuati dall’impresa e, in tempi non sospetti, abbiamo provveduto a tutelarci informando di tutto ciò gli organi di controllo competenti».

La zona

Nell’area in cui si trova il parcheggio, fino a una ventina di anni fa, vi era ubicata la storica segheria di Mario Cecchini. Parte di quei terreni erano stati espropriati proprio per la costruzione dell’importante opera infrastrutturale, e il parcheggio era stato edificato a ridosso della massicciata che ha ceduto. «Quel muro – continua Stefano Atzori, nipote dell’imprenditore toscano fondatore della segheria – è stato costruito da mio nonno oltre ottanta anni fa e non si sono mai verificati cedimenti, anche perché alla base vi era un terrapieno e dei contrafforti che ne garantivano la stabilità. In seguito agli sbancamenti effettuati, quelle strutture di sostegno sono state eliminate». L’ipotesi di un indebolimento del muro viene però smentito dall’ingegnere Franco Piga, a suo tempo direttore dei lavori: «Le opere di sbancamento e costruzione sono state eseguite dopo accurati studi tecnici e idrogeologici riguardanti la conformazione del terreno su cui si sarebbe realizzato il parcheggio. Di conseguenza i lavori stessi non hanno intaccato la struttura portante del muro che poggia su una solida base rocciosa». Sull’episodio è intervenuto anche il consigliere di opposizione Luigi Biggio: «La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male. Detto questo sarebbe opportuno capire se le responsabilità siano da addebitare esclusivamente al maltempo, oppure vi siano dei vizi progettuali o tecnici rispetto all’esecuzione dei lavori. Una risposta che sarebbe opportuno ricevere dagli organi preposti nel pieno rispetto dei cittadini, della sicurezza e dei principi di legalità».

