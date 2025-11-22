Dopo la forte pioggia cede il guardrail, interviene la Provincia 

La pioggia e il forte vento di maestrale hanno creato parecchi danni nel tratto della Provinciale 83, che collega Buggerru a Fluminimaggiore.

Ieri mattina nel viadotto all’altezza della località San Nicolò, a circa 3 chilometri da Buggerru, i sostegni del guardrail che separa la carreggiata della Strada provinciale dalla discesa, che conduce ai parcheggi lato mare, hanno ceduto improvvisamente, facendo crollare la barriera per una decina di metri. Fortunatamente non si è riscontrata nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito, anche se per prevenire eventuali pericoli, dal municipio di via Roma sono subito partite le richieste d’intervento dei tecnici della Provincia Carbonia – Iglesias, competenti per il tratto di strada. «Appena accertato il cedimento del tratto del guardrail – ha spiegato la prima cittadina di Buggerru, Laura Cappelli – abbiamo subito informato gli uffici competenti della Provincia, che ci hanno garantito l’immediato intervento della società, che ha in incarico la manutenzione delle strade provinciali, per mettere in sicurezza carreggiata». Dopo le opportune verifiche e le diverse valutazioni tecniche, gli operatori incaricati hanno messo in sicurezza temporaneamente il viadotto. Nei prossimi giorni si provvederà a sostituire la parte del guardrail danneggiato dal maltempo. «Nel frattempo – conclude la sindaca Cappelli – raccomandiamo a chi transita nella Provinciale 83 e in particolare in quel tratto, sempre la massima prudenza».

