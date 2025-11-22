VaiOnline
Buggerru.
23 novembre 2025 alle 00:40

Dopo la forte pioggia cede il guardrail, interviene la Provincia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La pioggia e il forte vento di maestrale hanno creato parecchi danni nel tratto della Provinciale 83, che collega Buggerru a Fluminimaggiore.

Ieri mattina nel viadotto all’altezza della località San Nicolò, a circa 3 chilometri da Buggerru, i sostegni del guardrail che separa la carreggiata della Strada provinciale dalla discesa, che conduce ai parcheggi lato mare, hanno ceduto improvvisamente, facendo crollare la barriera per una decina di metri. Fortunatamente non si è riscontrata nessuna conseguenza per gli automobilisti in transito, anche se per prevenire eventuali pericoli, dal municipio di via Roma sono subito partite le richieste d’intervento dei tecnici della Provincia Carbonia – Iglesias, competenti per il tratto di strada. «Appena accertato il cedimento del tratto del guardrail – ha spiegato la prima cittadina di Buggerru, Laura Cappelli – abbiamo subito informato gli uffici competenti della Provincia, che ci hanno garantito l’immediato intervento della società, che ha in incarico la manutenzione delle strade provinciali, per mettere in sicurezza carreggiata». Dopo le opportune verifiche e le diverse valutazioni tecniche, gli operatori incaricati hanno messo in sicurezza temporaneamente il viadotto. Nei prossimi giorni si provvederà a sostituire la parte del guardrail danneggiato dal maltempo. «Nel frattempo – conclude la sindaca Cappelli – raccomandiamo a chi transita nella Provinciale 83 e in particolare in quel tratto, sempre la massima prudenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis