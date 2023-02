Dopo la festa restano i rifiuti 

Il Carnevale dei record, migliaia di maschere e visitatori, tutto esaurito in ristoranti, alberghi e B&B con una coda festaiola che si concretizzerà sabato con la Pentolaccia in piazza. Ma anche la prova della maleducazione evidente e dello scarso senso civico di molti, evidente nelle condizioni in cui sono stati lasciati i moli lungo il fiume ed altri angoli della città e del suo centro storico. Aiuole devastatate, vasi di fiori rovesciati e rotti tanto che diversi pescatori ieri mattina hanno dovuto ripulire con scopa e idrogetto. Sarà pure un prezzo da pagare per questa città che si propone perennemente festaiola? Oppure occorre ripensare a porre una qualche regola e fare in modo che vi sia chi la fa rispettare? Compito per gli amministratori che dovranno gestire i prossimi eventi della primavera e dell'estate. Va bene la festa, non vanno bene il vandalismo e la maleducazione. Al vaglio della polizia municipale le immagini delle telecamere di videosorveglianza: chi si è reso responsabile degli atti criticati, se identificato dovrà pagare le multe e le spese di ripristino.

