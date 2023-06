Dopo la festa proteste per il traffico in tilt 

«Chiedo scusa per i disagi. L’immensa folla per una ricorrenza che si svolge in appena 1.500 metri quadrati, lontano dai centri abitati, e impone di arrivare in auto, ha congestione il traffico. A festa conclusa il primo passo sarà un incontro con gli organizzatori: sul tavolo le criticità da evitare per l’edizione 2024». È la risposta del sindaco di Arbus, Paolo Salis, ai cittadini infuriati per il traffico il tilt di sabato e domenica all’ingresso e all’uscita della frazione di Sant’Antonio di Santadi, in occasione della festa per il Santo.

Qualcosa non ha funzionato nel Piano predisposto da due ordinanze: una dalla Provincia e l’altra dal Comune. I pellegrini, giunti da tutta l’Isola, hanno trovato gli ingressi della borgata chiusi con cartelli di divieto di accesso e il transito deviato nelle campagne. «Io e mia moglie – racconta Giuseppe Peddis – siamo arrivati a Santadi per salutare il Santo e proseguire per Terralba, il nostro paese. Un vigile urbano ci ha indicato il tragitto per la chiesa: ci siamo ritrovati su una stradina sterrata, con massi sulla carreggiata e molta polvere. Dietro e davanti tante macchine. Sette chilometri a passo d’uomo con l’incubo di non trovare la via d’uscita. Dopo mezz’oretta siamo arrivati al bivio con la Provinciale 65. A quel punto addio festa: siamo tornati a casa». Stesso copione in un altro tragitto: otto chilometri al buio fino a San Nicolò d’Arcidano. (s. r.)

