dopo la crisi societaria quella sul campo: l’olbia cade a monterotondo e ora rischia 

R. Monterotondo 2

Olbia 0

Real Monterotondo (3-5-2) : Barladeanu; Massaccesi, Darini, Contucci; Gningue (41’ st Casali), Gennari (1’ st Mellini), Mattei (22’ st Marcucci), Carbone, Dovidio; Armini (22’ st Simonelli), Bellucci. In panchina Silvestrini, Albanesi, Ferrari, Barba, Camilli. Allenatore Ferazzoli.

Olbia (4-3-1-2) : Viscovo; Moretti, M. Perrone, Saggia, Petrone; Cabrera, Mameli, Islam; Ragatzu; Deiana Testoni, Marrazzo (1’ st Furtado). In panchina S. Perrone, Cassitta, Mollo. Allenatore Favarin.

Arbitro : Scarano di Seregno.

Reti : pt 10’ Armini, 30’ Bellucci.

Note : ammoniti il club manager dell’Olbia Pecchi; Gennari, Mattei (RM) e Mameli (O). Recupero: 0’ pt-3’ st. Spettatori 305.

Monterotondo. Il Real Monterotondo resuscita contro l’Olbia. I romani, penultimi in classifica, ritrovano il successo, che mancava da otto turni, ai danni della squadra di Favarin, arrivata con gli uomini contati alla trasferta della 13ª giornata di Serie D e sconfitta infine 2-0.

Decisivi i gol di Armini e Bellucci, con Simonelli che spreca un rigore nel recupero. Ma poco cambia: i bianchi incassano la seconda sconfitta di fila e scivolano a +2 sui playout. E domenica al Nespoli è attesa l’imbattuta capolista Scafatese.

Gara dai due volti quella dello stadio Cecconi. Prima frazione di marca locale: dopo il vantaggio di Armini al 10’, con un tiro da fuori, Viscovo al 26’ si immola sullo stesso numero 10 avversario per cedere però 5’ dopo a Bellucci. Meglio i galluresi nella ripresa: provvidenziale l’intervento del portiere di casa su Deiana Testoni, Furtado e Ragatzu. Al 24’ Cabrera spreca da buona posizione, poi la semirovesciata di Deiana Testoni spaventa Barladeanu, fuori dai pali. Chiude al 48’ il rigore sbagliato da Simonelli (fallo di Saggia).

Il momento per l’Olbia resta difficile. La permanenza di Favarin e di molti giocatori dipenderà dall’evoluzione della situazione societaria, di cui saprà qualcosa nei prossimi giorni col ritorno in città di Surace, legale rappresentante del club.

RIPRODUZIONE RISERVATA