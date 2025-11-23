VaiOnline
Al Cecconi.
24 novembre 2025 alle 00:42

dopo la crisi societaria quella sul campo: l’olbia cade a monterotondo e ora rischia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

R. Monterotondo 2

Olbia 0

Real Monterotondo (3-5-2) : Barladeanu; Massaccesi, Darini, Contucci; Gningue (41’ st Casali), Gennari (1’ st Mellini), Mattei (22’ st Marcucci), Carbone, Dovidio; Armini (22’ st Simonelli), Bellucci. In panchina Silvestrini, Albanesi, Ferrari, Barba, Camilli. Allenatore Ferazzoli.

Olbia (4-3-1-2) : Viscovo; Moretti, M. Perrone, Saggia, Petrone; Cabrera, Mameli, Islam; Ragatzu; Deiana Testoni, Marrazzo (1’ st Furtado). In panchina S. Perrone, Cassitta, Mollo. Allenatore Favarin.

Arbitro : Scarano di Seregno.

Reti : pt 10’ Armini, 30’ Bellucci.

Note : ammoniti il club manager dell’Olbia Pecchi; Gennari, Mattei (RM) e Mameli (O). Recupero: 0’ pt-3’ st. Spettatori 305.

Monterotondo. Il Real Monterotondo resuscita contro l’Olbia. I romani, penultimi in classifica, ritrovano il successo, che mancava da otto turni, ai danni della squadra di Favarin, arrivata con gli uomini contati alla trasferta della 13ª giornata di Serie D e sconfitta infine 2-0.

Decisivi i gol di Armini e Bellucci, con Simonelli che spreca un rigore nel recupero. Ma poco cambia: i bianchi incassano la seconda sconfitta di fila e scivolano a +2 sui playout. E domenica al Nespoli è attesa l’imbattuta capolista Scafatese.

Gara dai due volti quella dello stadio Cecconi. Prima frazione di marca locale: dopo il vantaggio di Armini al 10’, con un tiro da fuori, Viscovo al 26’ si immola sullo stesso numero 10 avversario per cedere però 5’ dopo a Bellucci. Meglio i galluresi nella ripresa: provvidenziale l’intervento del portiere di casa su Deiana Testoni, Furtado e Ragatzu. Al 24’ Cabrera spreca da buona posizione, poi la semirovesciata di Deiana Testoni spaventa Barladeanu, fuori dai pali. Chiude al 48’ il rigore sbagliato da Simonelli (fallo di Saggia).

Il momento per l’Olbia resta difficile. La permanenza di Favarin e di molti giocatori dipenderà dall’evoluzione della situazione societaria, di cui saprà qualcosa nei prossimi giorni col ritorno in città di Surace, legale rappresentante del club.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue sulle strade

I pericoli tra asfalto e guardrail,  da gennaio 83 croci nell’Isola

Non solo Carlo Felice e 195: si rischia anche sulle Provinciali del Nord 
Lorenzo Piras
Il grande gelo

L’insolita domenica d’autunno sulla neve Ancora blackout

Linee elettriche in tilt soprattutto nella zona della Barbagia di Seulo 
Gianfranco Locci
Il caso

Valentina Pitzalis: «Ferita di nuovo»

Ma l’ex senatore D’Anna rivendica il post sulla “moglie cotta”: «Non capite l’ironia» 