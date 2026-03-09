Dopo la crisi si torna  in Consiglio 

La prima prova d’aula dopo la tempesta politica. Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi giovedì 19 alle 18 nella sala del Teatro San Martino, con eventuale prosecuzione martedì 24 e giovedì 26.

In apertura sono previste le comunicazioni del sindaco sulla revoca degli incarichi assessoriali e la successiva ricostituzione della Giunta, passaggio con cui il primo cittadino riferirà all’Assemblea dopo il terremoto politico delle scorse settimane. Subito dopo tornerà sul tavolo il nodo più pesante: il bilancio di previsione 2026-2028. Il documento era stato ritirato nell’ultima seduta quando Fratelli d’Italia, Udc e Psd’Az avevano fatto mancare i numeri alla loro stessa maggioranza, innescando la crisi che ha portato all’azzeramento dell’Esecutivo e all’addio alla coalizione di Oristano al Centro. Previsto l’esordio per Giulia Murgia, subentrata a Carmen Murru in quota Udc, resta invece ancora scoperta la casella lasciata dall’ex assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu. La seduta servirà anche a misurare i nuovi equilibri politici dopo il rimpasto: Sardegna al Centro 20Venti torna nell’orbita della coalizione, mentre per Oristano al Centro sarà il primo Consiglio all’opposizione dopo l’addio alla maggioranza. Il gruppo ha già annunciato battaglia con sei interpellanze su verde pubblico, manutenzione delle strade, mercati cittadini e sulla Ztl. ( m. g. )

