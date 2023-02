«Dopo la chiusura del ponte va riaperta la vecchia strada» 

Dopo quindici giorni il ponte di S’Adde, ingresso per Macomer e Planargia dal Marghine e da Nuoro, resta ancora vietato con notevoli disagi alla viabilità dell’intero territorio. Era stato chiuso al traffico la sera del 26 gennaio, con una ordinanza della Provincia, dopo un incidente che aveva coinvolto una autovettura e l’intervento dei vigili del fuoco che in quella circostanza avevano rilevato il danneggiamento dei giunti di scorrimento, i quali dovevano essere sostituiti già da qualche anno. «Nonostante il riconosciuto impegno del commissario della Provincia - dice il sindaco Antonio Succu - il ponte resta chiuso, con grave disagio alla viabilità nel territorio. Auspichiamo una rapida esecuzione dei lavori, ma anche la verifica della possibilità di riattivare la vecchia strada provinciale (le curve del rio S’Adde) da utilizzare in condizioni di emergenza, come quella che stiamo vivendo».

Il commissario della Provincia, Costantino Tidu, aveva assicurato la riapertura in tempi brevi. Ovviamente sono sopraggiunti gli imprevisti, legati alla progettazione e alla gara d’appalto, che non si possono fare in un paio di giorni. La situazione è tale e quale a quella rilevata 15 giorni fa. L’unica soluzione resta la riapertura delle curve del rio S’Adde, così come ha proposto il sindaco. Ipotesi al vaglio della Provincia, visto che i lavori sul viadotto richiedono tempi lunghi. (f. o.)

