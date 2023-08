Dopo la cena due turisti scappano senza pagare il conto 

Antipasto, primo e secondo a base di pesce fresco. Il tutto accompagnato da due bottiglie intere di vino e, per finire, una grappa barricata. Al momento del conto però due turisti italiani sulla quarantina sono svaniti nel nulla. È accaduto al ristorante Carbonara, nella centralissima via Umberto. A rendere noto l’episodio, con un invito agli stessi turisti a provvedere al saldare il conto da circa 150 euro, i titolari del ristorante. «Siamo molto amareggiati per quanto accaduto - spiega Giampaolo Frau - non tanto per l’importo quanto per la mancanza di rispetto che i due turisti hanno dimostrato nei confronti di chi li ha serviti per tutta la sera».

Frau ricorda che erano di modi gentili: «Avevano prenotato fuori ma visto che il tempo non era dei migliori gli abbiamo trovato un posto all’interno. Subito dopo aver bevuto la grappa, con la scusa di una sigaretta, sono usciti dal locale e si sono allontanati senza pagare. Abbiamo fatto un giro per vedere di riconoscerli nelle aree circostanti ma nessuno li ha più visti». È la prima volta che succede nello storico ristorante di Villasimius: «Speriamo - aggiunge - ci sia una ragionevole motivazione per un comportamento di questo tipo, in ogni caso ci auguriamo che saldino il conto». Nel locale non ci sono telecamere: «Sarà difficile rintracciarli, invitiamo i colleghi a tenere gli occhi aperti. Purtroppo in questo periodo storico sembra ci sia una forte tendenza a screditare il lavoro degli altri».

RIPRODUZIONE RISERVATA