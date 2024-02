Dopo la bonifica ricompaiono le buste di rifiuti 

Dopo le bonifiche di sabato corso con 4000 chili di rifiuti portati via dalla De Vizia, in via Della Musica cominciano già a comparire le prime buste di indifferenziato gettate nei marciapiedi a bordo strada: per ora sono poche, con all’interno decine di lattine e bottiglie, ma anche le altre volte era cominciata così: prima un paio di buste, poi dopo qualche giorno sempre di più fino ad arrivare ai cumuli di spazzatura di qualche giorno fa.

E l’allerta resta alta perché domani torna il mercatino rionale con l’allestimento delle bancarelle. D’altronde che le pulizie di sabato scorso non fossero la soluzione del problema era chiaro a tutti perché anche dopo le bonifiche portate avanti in precedenza, dopo qualche giorno si era riproposto lo stesso scenario.Per questo il Comune e la Polizia locale stanno cercando di trovare una soluzione definitiva e nel frattempo si cerca di risalire ai responsabili tramite magari qualche traccia lasciata proprio dentro le buste.

