Dopo l'incendio il Colle torna a vivere 

Dopo il terribile incendio scoppiato pochi mesi fa, il Colle di San Michele torna a vivere. Il parco è stato riaperto al pubblico il 22 agosto, ma gli appuntamenti culturali e di intrattenimento stanno ricominciando solo adesso. Riparte quindi anche il ristorante pizzeria lounge bar rimasto chiuso dopo l’incendio e lo fa con degli eventi musicali finalizzati ad allietare le serate al Colle. Oggi, dalle 18, si esibirà la cantante Silvia Tocco e ci saranno intermezzi di fisarmonica con Stefano Minnei (in arte Steve). «In molti a Cagliari non sono ancora a conoscenza del fatto che il parco ha riaperto ed è addirittura migliorato rispetto al passato», afferma il musicista. «È un luogo bellissimo che ha bisogno di essere valorizzato. Il ristorante pizzeria è un punto di ritrovo importante del Colle. Da qui si ha una bellissima visuale del panorama di tutta Cagliari. Vorrei ringraziare soprattutto la cooperativa Santo Stefano», conclude, «che sta facendo un grande lavoro per contribuire alla rinascita di quest’angolo suggestivo».

L'incendio nel Colle di San Michele ha destato tanta rabbia in città. I giardinieri sono al lavoro per ripristinare il verde dove è divampato il rogo.

