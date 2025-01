Dopo Kolo Muani la Juve cerca Tomori La Roma insiste per avere Frattesi 

Messa a punto la voce entrate con gli arrivi di Kolo Muani e Alberto Costa, la Juventus ora pensa anche alle uscite pur tenendo conto che il ds Giuntoli non ha rinunciato all’idea di prendere Tomori dal Milan. In uscita c’è sempre Danilo, che andrà al Napoli nonostante la nostalgia per il Santos. Dall’Inghilterra arriva invece la voce di un forte interessamento del Manchester City per Cambiaso: la società bianconera non vorrebbe cederlo, ma in caso di offerta irrinunciabile lo farebbe partire con destinazione Premier League. Per Arthur è sempre in piedi il discorso con il Betis, che intanto ha ricevuto un no dalla Roma per Soulé.

A proposito dei giallorossi: con l’Inter resta in ballo la questione Frattesi, il cui cartellino viene valutato tra i 40 e i 45 milioni dalla società nerazzurra, che ha respinto l’ipotesi di inserire nella trattativa Cristante come contropartita. Simone Inzaghi preferirebbe Pellegrini, che è nel mirino anche del Napoli. Cristante piace invece alla Fiorentina, che ha proposto alla dirigenza giallorossa uno scambio di prestiti con Kayode. Ma come esterno destro basso la Roma sta lavorando all’acquisto di Rensch dell’Ajax.

La Lazio, dopo Ibrahimovic del Bayern, cerca un altro centrocampista e, messo in stand by Fazzini dell’Empoli, ora l’obiettivo è Casadei del Chelsea. Ci sarebbe già stato un incontro con gli agenti del giocatore, che piace anche a Napoli e Torino. L’alternativa è Belahyane, per il quale il Verona ha già respinto un’offerta di 10 milioni del Marsiglia.

In casa Milan c’è sempre l’intenzione di cedere Okafor e magari anche Jovic, per il quale c’è stato un interessamento del Monaco. Per il rinforzo in attacco si attende la risposta da parte di Rashford, che ha avuto offerte anche da Borussia Dortmund e Tottenham, mentre non ci sono conferme sul presunto interessamento del Barcellona.

L’Atalanta sta insistendo con il Monza per avere Maldini, ma Galliani non cede e fa presente che chi lo vuole dovrà attendere giugno quando sarà attiva la clausola da 12 milioni di euro (15 milioni per l’estero): il 50 per cento del ricavato spetta di diritto al Milan. Sempre attivo il Como, che ora è tornato su Fresneda e punta anche Alex Valle, terzino sinistro di proprietà del Barcellona attualmente in prestito al Celtic. Ma la priorità in casa lariana rimane un attaccante. Il Bologna vorrebbe Asllani dall’Inter.

