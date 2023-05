Dopo il sì al bilancio continua la battaglia dei consiglieri   

Non solo numeri e progetti nel bilancio di previsione licenziato dalla maggioranza di centrodestra. Il via libera al primo documento di programmazione economica della Giunta Sanna è stata l’occasione per tirare le somme del primo anno di consiliatura. E per levare qualche sassolino dalla scarpa. A cominciare dal sindaco, che ha criticato l’atteggiamento ostativo della minoranza e ha ribadito la compattezza della coalizione in un momento cruciale per l’attività amministrativa. Compattezza che più volte ha vacillato negli ultimi dieci mesi, specie dopo l’ammutinamento dei tre consiglieri confluiti nel gruppo misto. E invece anche da Prospettiva Aristanis sono arrivati segnali positivi. «A memoria mia, mai era stato portato in aula un piano triennale delle opere pubbliche tanto ambizioso, per le risorse messe in campo e per la completa copertura finanziaria» ha detto il capogruppo Gianfranco Licheri.

All’opposizione si è rivolto duramente Giuliano Uras, di Sardegna 20Venti. «Mai ho visto presentare quasi 100 emendamenti che danno il sapore dell’ostruzionismo - ha detto - Non avete fatto lo sforzo minimo di capire se era possibile supportare le vostre proposte con le coperture finanziarie. Parlate delle nostre divisioni ma perché non parlate delle vostre?». ( m. g. )

