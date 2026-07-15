«Dopo il rogo un deserto nero» 

Mentre a Barbusi ieri mattina Corpo forestale, Forestas e Protezione civile stavano ancora bonificando la collina, i residenti facevano la conta dei danni nella frazione di Carbonia. Come a Campu Frassoli, la borgata vicino all’ospedale Sirai divisa in due agglomerati, di cui uno sembra non esistere più. «Ad ogni incendio – si dispera Costantino Bellanca - la gestione dei soccorsi dimostra che la nostra frazione è come se non esistesse». Le fiamme sono arrivate, come avvenne il 12 luglio del 2025, a ridosso delle case e hanno danneggiato alcuni terreni, tra cui un uliveto, una vigna e diverse piante, più altri danni: «Il fuoco mi ha distrutto un ricovero di attrezzi e una motozappa, fortunatamente si è salvato un motocarro Ape». Fondamentali i lanci d’acqua dall’elicottero, che hanno salvato le case. Distrutta un’Alfa Romeo ferma da tempo in un terreno e che ha provocato una nube nera alimentata anche dai rifiuti presenti nelle campagne abbandonate.

La preoccupazione

Terrorizzati i residenti nel rione, alcuni dei quali in età avanzata. Sconsolato Massimo Arru: «Purtroppo dobbiamo registrare la perdita di numerose piante di ulivo presenti nel nostro terreno, sono qua dal 1985 e non è mai stata realizzata una strada, siamo costretti a raggiungere la nostra casa tramite due vie sterrate, una delle quali coinvolta nell’incendio. Siamo abbandonati, la zona e invasa da discariche abusive, con la vegetazione altissima e senza una vera strada per andare via in sicurezza: ci sentiamo imbottigliati». Purtroppo la non conoscenza di alcune strade interne e la presenza di alcune ormai impercorribili per via della presenza di rifiuti o rese inaccessibili, rendono difficoltoso anche l’intervento delle squadre di soccorso.

Distruzione

L’incendio è partito a poca distanza da quello del 2025 e ha praticamente percorso la stessa zona. C’è chi, come i gestori del distributore di carburante minacciato dalle fiamme, ha creato un’efficacissima fascia parafuoco. La stessa cosa è stata fatta a protezione della scuderia a Campo Frassoli, a ridosso del Sirai. Le fiamme hanno raggiunto anche l’area circostante il grande parcheggio dell’ospedale, in cui è stato realizzato un attacco per l’idrante che però ancora non è attivo. Fiamme anche a Barbusi, frazione a nord della città: le fiamme hanno circondato un’abitazione a Tanas, e minacciato alcune case che si trovano nella parte alta. Divorata gran parte della collina sovrastante e raso al suolo un ovile in cui hanno perso la vita diversi animali di piccola taglia, tra cui anche un cane.

Senza fine

Nel mentre un nuovo allarme è scattato ieri pomeriggio sempre nel territorio di Carbonia, con le fiamme che sono divampate nella zona di Tanì sulla Provinciale 2, colpita ripetutamente in questi giorni dagli incendiari. Altro incendio verso le 18:30 nelle campagne tra Cortoghiana e Is Serafinis, a ridosso della statale 126.

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