Oristano
09 settembre 2025 alle 00:25

Dopo il rogo riapre l’ex Mossa 

Dopo il grave atto vandalico nei locali dell’ex “Mossa”, la risposta è arrivata immediata: l’istituto riaprirà lunedì 15, garantendo l’avvio regolare dell’anno scolastico. La decisione è stata presa in una riunione con il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Fabrizio Floris, l’amministratore della Provincia Battista Ghisu, l’ingegner Graziano Plana dell’ufficio tecnico provinciale e il dirigente dell’IIS “Don Deodato Meloni” Bruno Sanna.«Alcuni spazi resteranno transennati fino al termine dei lavori e la rete internet richiederà tempi più lunghi per il ripristino» spiega Sanna che ha formalizzato una querela contro ignoti per danni e interruzione di pubblico servizio, annunciando che l’istituto si costituirà parte civile. Un messaggio chiaro quello del dirigente: «La frequenza a scuola è un diritto e non ci sarà mai nessuno che potrà impedirlo». ( m.g. )

