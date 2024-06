Dopo il rogo la conta dei danni ma il Tagoo spera di riaprire 

Al posto del ristorante, della sala ballo e del bar è rimasta solo la cenere. Il sogno però è quello di riaprire, almeno dalla parte della spiaggia per proseguire in qualche modo l’attività: le due società che hanno finora gestito la struttura, non si arrendono. La volontà non manca.

Di certo, il rogo che giovedì all’alba si è sviluppato dopo una fuga di gas, ha lasciato davvero il segno: il Tagoo Beach Club del Poetto è stato cancellato in poche ore nonostante l’immediato intervento dei Vigili del fuoco, arrivati con tre squadre e una ventina di uomini dopo l’Sos lanciato alle 4 del mattino da alcuni automobilisti.

Al momento viene esclusa l’origine dolosa. Il rogo sarebbe stato invece provocato dalla fuga di gas di due bombole dalla cucina con le fiamme che si sono rapidamente diffuse in tutta la struttura turistica. Spente le lingue di fuoco, i Vigili hanno messo in sicurezza il sito, andando subito anche alla ricerca delle cause e di ogni traccia utile. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu hanno successivamente effettuato i loro accertamenti: nessuno parla di dolo anche se le indagini non sono ancora chiuse. Vengono condotte dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras. Già nelle prossime ore il caso potrebbe essere definitivamente chiuso: si è anche cercato di risalire a eventuali testimonianze e a qualche telecamera. Tutto senza risultato.

