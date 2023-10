Dopo il rogo finalmente una casa  

Il momento più brutto «è stato quando sono rientrata in quella casa con i vigili del fuoco per prendere le nostre cose. Mi sono venuti i brividi». Non solo per le condizioni di quell’appartamento al primo piano di via Manin, ma anche per il ricordo di quella notte del 27 settembre. Ilenia Pau, 30 anni, ha ancora impresso nella mente l’incendio che aggredisce il garage e due auto in sosta e rende inagibile la sua abitazione.

Da quel momento il suo obiettivo era trovare una casa che potesse ospitare lei e i suoi due bambini di 2 e 11 anni. Un paio di giorni fa, dopo mille peripezie e tanti no, ha finalmente avuto le chiavi del suo nuovo appartamento. «Siamo felicissimi, lo voglio considerare come un nuovo inizio».

Gli scatoloni

E pazienza se per ora la sistemazione è a Quartucciu, «non è lontano e posso spostarmi a piedi. L’unico problema è che dobbiamo uscire di casa molto presto per andare a scuola ma speriamo presto di poter prendere una piccola auto». Questi sono i giorni del trasloco. «Ci stiamo sistemando, piano piano stiamo svuotando gli scatoloni. Joele e Valentino stavano benissimo anche da mia mamma ma stavamo troppo stretti, adesso potrò anche sistemare il più grande in una cameretta tutta sua».

La paura

La sua casa Ilenia Pau l’aveva persa quella maledetta notte. Era sola in casa con il piccolo Joele quando ha sentito odore di fumo. Da lì la paura, il tentativo di fuggire in terrazzo, i vigili del fuoco che portano giù con la scala lei e il suo bimbo, poi la corsa in ospedale. «Mi ricordo tutto, ogni minuto» dice ancora la giovane mamma, «l’appartamento ancora oggi è inagibile e chissà quanti soldi ci vorranno per rimetterlo a posto. I pavimenti, i battiscopa sono tutti staccati per via del calore perché noi stavamo proprio sopra il garage che ha preso fuoco». Lei l’aveva detto dall’inizio, «volevo solo una casa e non avevo problemi a pagare, non volevo niente in regalo».

Persone speciali

Sta di fatto che la ricerca non è stata facile. «Qualcuno mi aveva contattato: “Abbiamo sentito che stai cercando casa”, ma dopo era un “Eh però ci sono due bambini, eh ma il tuo lavoro non è sicuro...”. Confesso che sono rimasta un po’ delusa». Poi la svolta, «devo dire che prima di tutto una coppia di ragazzi ha voluto aiutarci ad ogni costo e mi ha dato i soldi per affrontare le spese della caparra, poi tramite una mia amica abbiamo trovato questo ragazzo speciale che mi ha affittato l’appartamento».

La nuova casa «è più o meno come l’altra, i bambini sono felicissimi. Quasi non mi sembra vero di avere le chiavi, di portare le nostre cose, è tutto bellissimo. Come avevo già detto capisco che con le cose che si sentono, i proprietari abbiano una sorta di timore ad affittare le loro case, ma noi siamo persone per bene e non abbiamo problemi a pagare».

RIPRODUZIONE RISERVATA