Dopo il rogo è guerra tra cantieri 

Le lettere stanno partendo da uno studio legale di Genova e sono chiarissime, la società proprietaria del cantiere Nautica Acqua di Olbia si considera tra i danneggiati dell’incendio del 22 aprile e chiama in causa un terzo soggetto, un grosso e importante cantiere navale olbiese. Nautica Acqua, a oltre un mese dal devastante rogo di Cala Saccaia (40 imbarcazioni bruciate, danni per centinaia di milioni di euro) apre una guerra legale che, almeno nel comparto nautico sardo, non ha precedenti. In gioco c’è la stessa sopravvivenza della società olbiese e lo scontro che si profila è una lotta senza quartiere.

«Non abbiamo colpe»

I titolari dell’azienda cancellata dalle fiamme stanno ricevendo le richieste di risarcimento dei proprietari delle 40 imbarcazioni in lavorazione nei capannoni. La risposta della Nautica Acqua è basata sulle indagini in corso. La società segnala la presenza nel cantiere di alcuni yacht dai quali sarebbero partite le fiamme. Non basta, stando a indiscrezioni, viene indicata espressamente la società proprietaria delle barche e dell’azienda che le ha realizzate. Sempre stando a indiscrezioni, si tratta dello stesso soggetto al quale sono riconducibili uno yacht e un motore dei quali ha ordinato il sequestro la pm Claudia Manconi. Quindi, Nautica Acqua si considera nella stessa posizione degli altri danneggiati (si parla di decine di soggetti, in via di identificazione da parte della Procura di Tempio) e ha già individuato quella che ritiene essere la causa del disastro. L’avvocato Stefano Oggiano, legale dei titolari del cantiere di Cala Saccaia, contattato ieri, non ha voluto commentare. Ma da fonti investigativa arriva la conferma delle verifiche anche su eventuali responsabilità di terzi per il disastro del 22 aprile. La partita è apertissima e saranno importanti anche gli esiti delle indagini condotte da Vigili del Fuoco, Carabinieri e ispettori del lavoro dello Spresal Asl.

Le indagini private

Sarebbero in corso indagini difensive dei danneggiati. A quanto pare l’obiettivo è provare episodi precedenti al rogo di aprile, con almeno cinque principi di incendio, segnalati a bordo di yacht dello stesso modello della barca dalla quale sarebbero partite le fiamme.

RIPRODUZIONE RISERVATA