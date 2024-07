Dopo il rogo, chiesto lo stato di calamità 

A causa del vasto incendio che si è scatenato nelle campagne di Solarussa lo scorso venti luglio, il Comune guidato dal sindaco Mario Tendas ha dichiarato lo stato di calamità. È tutto scritto in una delibera di Giunta. Il rogo ha causato diversi danni, in particolare alle aziende agricole presenti nella zona di San Gregorio e nelle campagne vicine. Ma anche alle colture, alle aree agricole e alle infrastrutture a servizio delle stesse.

Dichiarando lo stato di calamità naturale il Comune chiede un immediato intervento di carattere finanziario alla Giunta regionale, nello specifico all’assessorato dell’Agricoltura per il ristoro dei danni subiti, all’assessorato all’Ambiente per ripristinare invece le aree fortemente danneggiate, a oggi, in corso di accertamento. La presenza di alcune aziende e la vicinanza dei due centri abitati lo scorso 20 luglio aveva fatto scattare l’intervento di tre elicotteri, compreso il Super puma, e di diverse squadre a terra della Forestale, di Forestas, dei vigili del fuoco e dei barracelli. Sul posto era presente anche pattuglia del Corpo forestale Oristano. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA