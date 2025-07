Dopo il rogo, acqua dal soffitto 

Ancora problemi per gli sfollati della palazzina di via Guido Rossa, costretti a lasciare i loro appartamenti dopo l’incendio divampato poco più di un mese fa, il 2 giugno, al sesto piano. Da allora cinque famiglie dimorano ancora in b&b e alberghi.

Sorpresa spiacevole ieri per Pietro Cireddu, 80 anni, che con la sua famiglia abitava al quinto piano insieme alla suocera Generosa Zaccheddu, di quasi 103 anni: «Mi sono recato nel nostro appartamento per recuperare alcuni mobili che servono a mia suocera perché, date le sue condizioni di salute, le permettono di avere una certa autonomia, ma dal soffitto continua a scendere acqua restata imprigionata nelle pignatte del soffitto dopo l’intervento di spegnimento delle fiamme».

A Cireddu e Zaccheddu Area ha assegnato un nuovo alloggio al secondo piano dello stesso stabile, ma i due non sono ancora riusciti a trasferirvisi perché l’impianto elettrico non è ancora stato terminato. «Nel frattempo – prosegue l’uomo – i mobili si stanno rovinando a causa della presenza di acqua e umidità che, con il caldo di questi giorni, hanno fatto gonfiare il legno. Sono preoccupato: mia suocera, dopo aver cambiato alloggio è disorientata, mia moglie è impegnata a darle assistenza e io, a mia volta ormai anziano, faccio quello che posso per gestire le attività quotidiane».

Angelo Riggio, 77 anni, è figlio della centotreenne: «Per mia madre – conferma – è importante sistemare i suoi effetti personali, creando un ambiente familiare confortevole affinché conservi le abilità residue».

Area fa sapere di essere informata della situazione e di essere impegnata nella ricerca di una soluzione.

Anche altre famiglie coinvolte nella disgrazia avvenuta nella palazzina sono in difficoltà: per alcune, restate completamente prive di abbigliamento ed effetti personali, a Guspini era iniziata subita una gara di solidarietà organizzata da collaboratori della Parrocchia di San Giovanni Bosco che, con altruismo, si stanno impegnando per dare assistenza e prestare soccorso ai vari bisogni, prestando particolare attenzione ai bambini e alle persone più vulnerabili.

