Dopo il rischio naufragio il cargo in porto 

È arrivata nella tarda mattina di ieri al Porto Canale la nave cargo Blue Ocean, con 33 componenti dell’equipaggio, rimasta in avaria davanti alle coste di Carloforte. Si è così conclusa l’emergenza scattata mercoledì notte con la nave, battente bandiera di Saint Kitts and Nevis, paese caraibico, che ha avuto un’avaria al motore rischiando così di affondare. Guardia Costiera, le altre forze in campo e un po’ di fortuna hanno evitato il peggio.