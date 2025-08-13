Dopo il rimpasto, subito in Aula 

Dopo la girandola di poltrone e i vari cambi di casacca, il Consiglio comunale fa vacanze brevi e giovedì prossimo tornerà nell’aula del palazzo della Provincia in via Senatore Carboni. Il presidente Peppi Puddu ha convocato l’assembra in seduta straordinaria urgente in prima convocazione giovedì 21 alle 8.30 e in eventuale prosecuzione (o in seconda convocazione venerdì 22 alle 8.30) per alcuni adempimenti urgenti: la surroga del consigliere Gianfranco Licheri che adesso siede fra i banchi della Giunta con la delega ai Lavori pubblici. Subito dopo ci sarà la convalida dell’elezione a consigliera comunale di Giulia Solinas, prima dei non eletti fra le fila dei Riformatori. ln programma anche alcune comunicazioni del sindaco Massimiliano Sanna, e ancora la nomina di un componente di maggioranza nella prima commissione consiliare Bilancio, programmazione, personale e polizia urbana, la nomina di un consigliere nella commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici popolari.

