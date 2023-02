Dopo il rilascio lo schiaffeggiatore seriale torna a colpire sui bus 

Il giovane algerino arrestato qualche mese fa a Sassari per avere schiaffeggiato senza nessun motivo alcune persone alla stazione, ieri è tornato a colpire. A bordo del PQ in via Pizt’e Serra ha picchiato un altro passeggero, costringendo l’autista a chiamare i carabinieri. Era stato rilasciato da appena nove giorni dopo essere stato tre mesi in carcere. Prima dell’episodio della stazione aveva schiaffeggiato e colpito anche in un’altra occasione su un bus sempre in città e poi a Iglesias.

Rilasciato, il 19 enne algerino non ha perso tempo ed è tornato subito in città. Durante una normale corsa sul bus è scoppiata la rissa, tra gli altri passeggeri spaventati e allibiti.

«Sono state chiamate le forze dell’ordine» spiegano dal Ctm «i carabinieri hanno fermato il mezzo e identificato i due giovani. Sul mezzo ci sono le telecamere di videosorveglianza per cui se le forze dell’ordine ci dovessero chiedere di visionare le immagini noi siamo a disposizione».

Anche l’altra volta era successo in via Pitz’e Serra. Il giovane si era avvicinato a una donna di mezza età e all’improvviso senza nessun motivo le aveva dato uno schiaffo.

