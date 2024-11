Dopo il Real Fonseca pensa al Cagliari: meno spazi, sarà più difficile di Madrid 

Milano. E' dolce l'indomani della sfida del Bernabeu per il Milan. Ha il volto sorridente di Gerry Cardinale negli spogliatoi di Madrid mentre si complimenta con la squadra. E' orgoglioso del Milan, dell'unità dimostrata dai giocatori. Parlando alla squadra ha voluto sottolineare - secondo l'ANSA - che la proprietà e il management sono sempre al fianco dei giocatori sia individualmente che collettivamente. Ma soprattutto c'è la soddisfazione di avere visto il Milan manifestare al Bernabeu il potenziale che può realizzare come squadra. Quel potenziale che alcuni giocatori finora avevano fatto fatica ad esprimere.

Leao meravigliao

Rafael Leao dopo tre panchine consecutive si è preso finalmente la scena. E' tornato il suo sorriso, quello che spicca mentre ha la palla tra i piedi e prova a dribblare un avversario, quello mentre esulta con gli occhi soddisfatti insieme ai compagni per l'impresa conquistata, quello mentre canta a Milanello abbracciato a Chukwueze il giorno dopo la sfida. Forse serviva la partita più difficile, contro la migliore squadra al mondo, per far ritrovare la serenità all'esterno portoghese. Ora tifosi e tecnico sperano di avere di nuovo in squadra un giocatore di talento in grado di spaccare le partite.

Verso Cagliari

Bisognerà capire come Paulo Fonseca deciderà di gestire Leao dopo la prestazione di Madrid e se quindi si rivedrà titolare anche in campionato contro il Cagliari. Una partita, per quanto raccontato da Fonseca, forse più complicata anche di quella con il Real. Il tecnico portoghese, infatti, ha spiegato che per il gioco che esprime il Milan serve avere campo, mentre in Serie A, dove si marca a uomo, i rossoneri faticano a far girare palla e imporre i propri ritmi. Invece nei big match sulla carta più ostici, contro i campioni in carica in Italia e in Europa, il Milan si è esaltato e non c'è stata storia. L'allenatore anche al Bernabeu ha trovato la chiave tattica per mettere in difficoltà l'avversario, con una linea di difesa praticamente a cinque, poi ha saputo motivare il gruppo oltre le aspettative. Ma la vera impresa sarà replicare lo stesso spirito anche in campionato, già contro il Cagliari sabato alle 18 - possibilmente con una prestizione più convincente di quella di Monza - e cavalcare così quel sorriso che hanno tutti stampato in volto, il sorriso di chi sa di aver scritto una pagina della propria storia del Milan dopo quindici anni, il sorriso di chi sa di poter raggiungere traguardi importanti se si rimane squadra.

Morata

«Era una partita importante per noi. Dovevamo lottare come leoni per ottenere risultati. E' stata una partita seria, siamo stati lucidi. Ma è già cominciato un altro giorno di lavoro. Non dobbiamo sparare i fuochi d'artificio». Parole da leader, ancora una volta, per Alvaro Morata dopo il successo del Milan sul Real Madrid al Bernabeu. Una partita in cui Leao ha fatto la differenza. «Non abbiamo mai avuto dubbi su Leao. Lui può fare la storia del calcio- racconta lo spagnolo - e siamo felici per lui». Poi un pensiero per Valencia: «A 400 chilometri da qui la gente sta passando un inferno. Sono orgoglioso della mia squadra e mi spiace non poter essere nella mia terra ad aiutare».

