«Dopo il raid, ripuliamo il paese» 

«Occupare parte del loro tempo sistemando ciò che hanno sciupato è un modo per risarcire la comunità ma anche per pesare le amicizie», riflette il comandante dei vigili, Alessandro Corrias, presente insieme a tre agenti della municipale. «Alla loro età è difficile uscire dalla legge del branco, ma è giusto che capiscano che il gesto di una persona può danneggiarne molte. Hanno raccolto i rifiuti, le scritte verranno rimosse con il pulivapor». Insieme ai ragazzi c'è qualche mamma: «Non tutti sono stati segnalati, alcuni non erano neppure presenti quando ci sono stati i danneggiamenti, eppure sono qui ad aiutare. Se fossero dei cattivi ragazzi, non si sarebbero presentati».

Le autorità hanno messo gli adolescenti davanti a un bivio: pagare la multa ed essere segnalati al tribunale de i minori o risarcire la comunità pulendo le aree oggetto di danneggiamento. «Stiamo cercando di riparare ai nostri errori. Io lo faccio sempre, se vedo bottiglie o lattine in giro le butto nei cestini», sorride un ragazzone biondo con la busta in mano. «Tutti dobbiamo avere la possibilità di rimediare agli sbagli. Una misura solo repressiva non sarebbe stata risolutiva. Spero che questa esperienza sarà di insegnamento ai ragazzi», si augura il sindaco Sollai che li ha raggiunti mentre facevano le pulizie.

«Sindaco, al Lavatoio forse sta succedendo qualcosa». La chiamata arriva al sindaco Federico Sollai giovedì pomeriggio. Sul posto ci sono scope, palette, bustoni e molte mani al lavoro. «Arriva il comitato delle pulizie», annunciano i ragazzi mentre spazzano. Educare al rispetto della cosa pubblica con lavori socialmente utili di pulizia: questo l’accordo fra il Comune di Villacidro e un gruppo di minorenni che durante le festività natalizie ha deturpato l’area del Lavatoio pubblico, la piazza Municipio e il giardino in via Regione sarda con botti di Capodanno, rifiuti e scritte spray. Atti ripresi dal circuito di videosorveglianza comunale. Due settimane fa una ventina di giovani fra i 15 e i 18 anni sono stati convocati dal sindaco, insieme ai loro genitori, al Comando dei vigili.

«Sindaco, al Lavatoio forse sta succedendo qualcosa». La chiamata arriva al sindaco Federico Sollai giovedì pomeriggio. Sul posto ci sono scope, palette, bustoni e molte mani al lavoro. «Arriva il comitato delle pulizie», annunciano i ragazzi mentre spazzano. Educare al rispetto della cosa pubblica con lavori socialmente utili di pulizia: questo l’accordo fra il Comune di Villacidro e un gruppo di minorenni che durante le festività natalizie ha deturpato l’area del Lavatoio pubblico, la piazza Municipio e il giardino in via Regione sarda con botti di Capodanno, rifiuti e scritte spray. Atti ripresi dal circuito di videosorveglianza comunale. Due settimane fa una ventina di giovani fra i 15 e i 18 anni sono stati convocati dal sindaco, insieme ai loro genitori, al Comando dei vigili.

La scelta

Le autorità hanno messo gli adolescenti davanti a un bivio: pagare la multa ed essere segnalati al tribunale de i minori o risarcire la comunità pulendo le aree oggetto di danneggiamento. «Stiamo cercando di riparare ai nostri errori. Io lo faccio sempre, se vedo bottiglie o lattine in giro le butto nei cestini», sorride un ragazzone biondo con la busta in mano. «Tutti dobbiamo avere la possibilità di rimediare agli sbagli. Una misura solo repressiva non sarebbe stata risolutiva. Spero che questa esperienza sarà di insegnamento ai ragazzi», si augura il sindaco Sollai che li ha raggiunti mentre facevano le pulizie.

«Occupare parte del loro tempo sistemando ciò che hanno sciupato è un modo per risarcire la comunità ma anche per pesare le amicizie», riflette il comandante dei vigili, Alessandro Corrias, presente insieme a tre agenti della municipale. «Alla loro età è difficile uscire dalla legge del branco, ma è giusto che capiscano che il gesto di una persona può danneggiarne molte. Hanno raccolto i rifiuti, le scritte verranno rimosse con il pulivapor». Insieme ai ragazzi c'è qualche mamma: «Non tutti sono stati segnalati, alcuni non erano neppure presenti quando ci sono stati i danneggiamenti, eppure sono qui ad aiutare. Se fossero dei cattivi ragazzi, non si sarebbero presentati».

Buoni propositi

Non è una novità che il disagio giovanile, le poche aree di aggregazione culturali o sportive, la noia adolescenziale e la mancanza di stimoli e interessi si traducano in vandalismo e incuria degli spazi urbani. «Potremmo colorare le panchine di rosso, simbolo del No alla violenza sulle donne», propone il comandante dei vigili. «Sì ma dobbiamo mettere dei cartelli, per non far sedere la gente sulla vernice fresca», ribattono. «Poi si potrebbero aggiungere i cestini al Lavatoio, non ci sono – suggeriscono due ragazze che osservano gli amici dal limitare della piazza –. Non c’entriamo con i danneggiamenti, ma se avessimo saputo che oggi si puliva avremmo aiutato», aggiungono. «Compreremo la vernice e quello che serve per migliorare questa piazzetta», promette il sindaco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata