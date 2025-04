Dopo il raid Poste trasloca a Lotzorai 

L’ufficio postale di Talana resterà chiuso per due settimane dopo il fallito assalto notturno messo a segno nella notte tra venerdì e sabato. Poste italiane ha deciso che da domani sarà attivato uno sportello temporaneo nella sede di Lotzorai, in via Roma 104 e disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20 alle 12.35. Nella postazione, dedicata esclusivamente ai clienti di Talana, risulterà possibile ritirare pacchi e invii postali a firma (raccomandate, atti giudiziari ecc.) non consegnati per assenza del destinatario ed effettuare le operazioni che erano eseguibili esclusivamente a Talana. «Poste italiane – informa l’azienda – ha già predisposto i sopralluoghi tecnici per la valutazione dei danni e le conseguenti attività finalizzate all’esecuzione degli interventi necessari per la riapertura dell’ufficio, la cui durata, salvo imprevisti, è stimata in quindici giorni lavorativi».

L’azienda conta che i disagi siano contenuti. «Naturalmente – spiega Poste italiane attraverso una nota – la maggior parte dei servizi e delle operazioni sono eseguibili in “circolarità” e si possono svolgere in qualsiasi sportello della sede di Lotzorai e di qualsiasi altro ufficio postale presente sul territorio».

I disagi creati dal gruppo di malviventi che ha reso inutilizzabile l’ufficio di Talana colpiscono soprattutto le fasce deboli della comunità, pensionati e persone diversamente abili, oppure cittadini sprovvisti di un’auto che debbono percorrere quasi 21 chilometri per recarsi alle Poste.

Ora a Talana si spera che i disagi siano contenuti effettivamente in due settimane. Da Poste Italiane, in proposito, arrivano conferme che paiono rassicuranti.

