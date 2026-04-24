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Quartucciu.
25 aprile 2026 alle 00:33

Dopo il piano del verde, interventi su giochi e panchine 

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Dopo gli interventi sul verde pubblico, prosegue la manutenzione dei giochi nei parchi anche in vista delle giornate primaverili. Un lavoro ormai quasi in sinergia con i cittadini, sempre più partecipi con le segnalazioni delle criticità o dell’assenza temporanea dei giochi.
«Tutte le strutture vengono seguite dalla ditta incaricata. Nel caso dell’altalena nel parco Sergio Atzeni, è stato ritenuto necessario effettuare dei controlli approfonditi. Diversi giochi con il tempo presentano una normale usura dei componenti metallici che, se non monitorati, possono diventare pericolosi», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. Parallelamente proseguono anche altri interventi sugli arredi del parco. «Stiamo facendo la manutenzione delle panchine in legno, che vengono scartavetrate e rese lisce nell’ambito del cantiere Lavoras. Fa tutto parte del più ampio progetto di rinnovamento delle aree verdi», aggiunge l’assessore.
Interventi che «servono a migliorare la qualità e la sicurezza degli spazi gioco per tutti i bambini. Una volta terminate le verifiche, i giochi vengono posizionati nuovamente al proprio posto e possono essere utilizzati, insieme ai nuovi giochi che abbiamo installato», conclude Caredda.

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