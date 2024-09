Dopo il nuovo asfalto niente segnaletica 

Il rifacimento dell’asfalto è stato completato da mesi ma in via Mori, strada di collegamento tra il centro storico e via Fiume, non c’è ancora la segnaletica. O meglio: sono stati tracciati un posteggio di carico e scarico davanti a un’agenzia funebre e uno stallo giallo per i disabili poco più avanti, ma di strisce pedonali non c’è traccia. È un problema per i tanti pedoni che percorrono la strada e che rischiano di essere investiti. Tanto più che, da quando è stato rifatto l’asfalto che ha consentito di eliminare buche e voragini, la strada viene percorsa ad alta velocità.

«Soprattutto all’incrocio con via Giordano è pericolosissimo», commenta Agnese Piras, «perché come sbuchi in via Mori gli automobilisti nemmeno ti vedono. Per questo, se almeno ci fossero le strisce, rallenterebbero. Non si capisce come mai non le hanno ancora tracciate».

Proprio qui, di recente, i residenti avevano chiesto anche la sistemazione almeno di due attraversamenti pedonali rialzati per far si che si rallenti la velocità delle auto. Ma, almeno finora, non sono stati ascoltati.

Oltre all’asfalto, in via Mori si è provveduto anche al rifacimento della cunetta centrale. I lavori sono andati avanti per tappe, per cercare di creare meno disagi possibili.

