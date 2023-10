Dopo il nuovo asfalto attesa per i parcheggi e le piste ciclabili 

Si pensava sarebbe stata questione di poco tempo invece in via Beethoven la pista ciclabile ancora non c’è.

Ultimati i lavori per la sistemazione dell’asfalto mesi fa, era stato lasciato sul lato destro della strada in direzione via Salieri lo spazio per il percorso delle biciclette, tanto che era stato tagliato anche l’attraversamento pedonale rialzato.

Invece della pista non c’è traccia, all’altezza del dosso si passa sulla parte mancante a velocità elevata e non sono stati ancora tracciati i parcheggi.

«Forse stanno aspettando che finiscano i lavori al palazzetto dello sport» ipotizza Antonio Dessì 75 anni seduto su una panchina nel giardinetto di Is Arenas, «perché è davvero passato tanto tempo da quando hanno finito di asfaltare e invece poi la pista non l’hanno mai realizzata. Più che altro perché è necessario che traccino bene le aree parcheggio, perché ci passano le auto che vanno a tutta velocità».

La preoccupazione è anche per il futuro, in quanto aggiunge Clara Mulas «quando aprirà il palazzetto e la pista ciclabile prenderà il posto dei parcheggi dove dovranno sostare le auto? Perché in occasione di incontri e partite ci sarà un flusso enorme e senza soste adeguate si creerà il caos. Ad oggi noi non abbiamo notizie della regolamentazione dei parcheggi».

