Dopo il nuovo asfalto arriva la segnaletica 

Dopo l’asfalto arriva la segnaletica.

Ieri mattina gli operai erano a lavoro in via Polonia dove sono ricomparse strisce pedonali, linee di mezzeria, parcheggi, stop e aiuole spartitraffico. In precedenza invece erano stati sollevati i tombini.

L’intervento nei prossimi giorni riguarderà tutte le altre strade che sono state asfaltate nelle scorse settimane da via Trento a via Bonaria, nel cuore del centro storico dove si attende anche la risistemazione dei dissuasori che a bordo strada proteggevano il passaggio dei pedoni costretti adesso a passare in mezzo alla carreggiata.

Sono quattordici le strade comprese in questo terzo lotto di interventi. Nove sono nel centro abitato: via Porcu nel tratto da via Umberto I a via Merello, via Perra dalla zona Santa Lucia a piazza IV Novembre, via Foscolo, via Eleonora d’Arborea da via Botticelli sino a via Dante, via Bonaria, via Trento, via Mameli, via Pola, e via Mori dove prima c’è però da ripristinare la cunetta centrale. Sono state asfaltate anche via Manara e via Paganini. Nel litorale interventi tra gli altri nelle vie nelle vie Mughetti, dei Nasturzi, Is Ammostus (i due tratti da via dell’Autonomia regionale a via Filia e il lato via Marco Polo), la prima parte di via San Giovanni, e la bretella davanti alla casa cantoniera di Flumini.

